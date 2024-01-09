Χωρίς... λευκό καπνό φαίνεται να ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ως «κλειδί» τη δημιουργία νεός Παλαιστινιακού κράτους για την επικράτηση της ειρήνης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής και επέκρινε το Ισραήλ για τα εμπόδια που θέτει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καθώς και για τη σφοδρότητα των βομβαρδισμών, αποτέλεσμα της οποίας είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αμάχων νεκρών, σε καθημερινή βάση.

«Η κατηγορία της γενοκτονίας είναι αβάσιμη στο Διεθνές Δικαστήριο και αποσπά την προσοχή από την ειρήνη», τόνισε αρχικά ο Μπλίνκεν και πρόσθεσε: «Το Ισραήλ πρέπει να κάνει περισσότερα για να άρει τα εμπόδια στην είσοδο της βοήθειας στη Γάζα και πρέπει να διασφαλίσει την ομαλή διανομή μόλις μπει μέσα», σημειώνοντας ότι ο ΟΗΕ λέει ότι το 90% των κατοίκων της Γάζας αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι ο ημερήσιος απολογισμός για τους αμάχους στη Γάζα, ιδιαίτερα για τα παιδιά, είναι πολύ υψηλός.

Δήλωσε επίσης ότι ένα παλαιστινιακό κράτος είναι το κλειδί για κάθε ειρηνευτικό σχέδιο και χρειάζεται να υπάρξει περιφερειακή συνεργασία για την επιδίωξη αυτού του στόχου. «Πρέπει να επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, ωστόσο, Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ στον αγώνα τους κατά της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο και ότι θα υποστηρίξουν το Ισραήλ στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.