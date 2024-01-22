Στα μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών που ανακοινώθηκαν από τον κ. Χατζηδάκη και την κα. Ζαχαράκη αναφέρθηκε κατά την έναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για το κυβερνητικό έργο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει την ελληνική οικογένεια. Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός στο Bloomberg, θέλουμε να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες, οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές καθώς το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί προτεραιότητα».

Ερωτηθείς για τον χρόνο που θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών μετά την ανακοίνωση της ασθένειας του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «παραμένει στο πρόγραμμα το υπουργικό συμβούλιο, αλλά αν δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να συμμετάσχει θα αναβληθεί για λίγες ημέρες. Αμφίβολη είναι επίσης η επίσκεψη στις ΗΠΑ του πρωθυπουργού έως αδύνατη, το πρόγραμμα μένει ως έχει και θα αξιολογείται η πορεία της υγείας του».

Αναφορικά με την πρόταση του Αρχιεπισκόπου περί δημοψηφίσματος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «η κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμά της και δεν βάζει σε δημοψήφισμα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ρυθμίζουμε μία πραγματικότητα για την οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Είναι ένα ζήτημα που δεν θέλουμε να διχάζει την ελληνική κοινωνία και θέλουμε να το προστατέψουμε με τα επιχειρήματά μας.

«Η κυβέρνηση κάνει τη δική της δουλειά με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά και για αυτό θα κριθεί από το σύνολο των πολιτών».

Σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στο νομοσχέδιο, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «Επί της αρχής σέβεται το σύνολο των διαδικασιών όπως η δημόσια διαβούλευση, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να υποχωρήσει από τις βασικές της αρχές στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, οι οποίες είναι η ισότητα στον πολιτικό γάμο και η προστασία των παιδιών».

Αναφορικά με το κλείσιμο των γηπέδων και το χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των αγώνων με την παρουσία φιλάθλων, είπε ότι «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνονται οι αγώνες με ανοιχτά γήπεδα, αλλά με κανόνες, οι οποίοι ψηφίζονται και θεσπίζονται. Υπεγράφη και εισήχθη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με σκοπό την ταχύτερη ψήφισή του, όλα όσα είπαμε ένα μήνα πριν υλοποιούνται και θα καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια να γίνουν όλα στην ώρα τους».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη πρόσθετα μέτρα στήριξης των νέων γονέων απέναντι στην ακρίβεια.

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που ήδη υλοποιούνται όπως το επίδομα για τη γέννηση κάθε παιδιού, την μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, το επίδομα μητρότητας για τις νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες,

ανακοινώθηκε πως αυξάνεται μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023 το επίδομα γέννησης από 2000 ευρώ για κάθε τέκνο σε 2.400 έως 3.500 ευρώ (αύξηση κατά 400 έως 1.500 ευρώ) αναλόγως του αριθμού των τέκνων.

Συγκεκριμένα για:

- 1 τέκνο το επίδομα γέννησης ανέρχεται σε 2400, αυξάνεται δηλαδή κατά 400 ευρώ

- για 2 τέκνα ανέρχεται πλέον σε 2700, δηλαδή αύξηση 700 ευρώ

- για 3 τέκνα ανέρχεται σε 3000, δηλαδή αύξηση 1000 ευρώ

- για 4 ή περισσότερα τέκνα ανέρχεται πλέον σε 3500, δηλαδή αύξηση 1500 ευρώ.

Η καταβολή των αυξημένων ποσών, καθώς και η καταβολή αναδρομικών ποσών για τις γεννήσεις από 1/1/2023 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Απρίλιο του 2024. Σε νέους γονείς θα δοθούν, δηλαδή, περίπου 90 εκατ. Ευρώ και πρόκειται για σχεδόν 300.000 γονείς σε επίπεδο διετίας, όπως τόνισε ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει στην ελληνική οικογένεια με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά, με λελογισμένα μέτρα για να ενισχυθούν κατά το δυνατόν, οι νέοι γονείς απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Όπως τόνισε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, «θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Αυτός είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για μας».

Γι΄ αυτό το λόγο επεξεργαζόμαστε συνεχώς παρεμβάσεις, σε συνέχεια όσων έχουν ήδη υλοποιηθεί, προκειμένου να στηρίξουμε τους νέους γονείς και να ενισχύσουμε περαιτέρω το πλαίσιο κοινωνικών μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Και σε αυτόν τον τομέα, οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, καθώς η αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα.

Το νομοσχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, επιστολική ψήφος - διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον προεκλογικό διάλογο.

Στόχος αυτής της εμβληματικής και ιστορικής μεταρρύθμισης είναι η διευκόλυνση των εκλογέων είτε εκείνοι κατοικούν στο εξωτερικό, είτε ζουν στην Ελλάδα και αδυνατούν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων λόγοι υγείας, αναπηρίας, δουλειάς, σπουδών, να μεταβούν στον τόπο όπου έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα προκειμένου να ψηφίσουν.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

- Αλλάζει τελείως το τοπίο της ψήφου αποδήμων, αλλά και το τοπίο και για τους εκλογείς στην Ελλάδα

- Αποτελεί μια μεγάλη, ουσιαστική κίνηση, για την ενίσχυση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Μετά τις Ευρωεκλογές του 2014 κατά τις οποίες σημειώθηκε ιστορικό χαμηλό συμμετοχής των εκλογέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε τα Κράτη-Μέλη να υιοθετήσουν, μεταξύ άλλων, την επιστολική ψήφο για να αυξήσουν τη συμμετοχή.

- Η δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής συνεπάγεται διεύρυνση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας, καθώς αυτή γίνεται πιο αντιπροσωπευτική. Τα αποτελέσματα των εκλογών αντικατοπτρίζουν τις απόψεις περισσότερων πολιτών και κοινωνικών ομάδων, που για λόγους, οικονομικούς ή αντικειμενικούς, μπορεί να είχαν πρακτικές δυσκολίες συμμετοχής στη διαδικασία.

- Το Κράτος εκσυγχρονίζεται, συμπορεύεται με πιο σύγχρονες θεσμικές διαδικασίες, ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές συστάσεις, υιοθετεί καλές πρακτικές δημόσιας διοίκησης και αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία, προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της χώρας. Σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ προβλέπεται κάποιου είδους επιστολική ψήφος, όπως και στην Αυστραλία και στις Πολιτείες των ΗΠΑ, με διαφοροποιήσεις.

Ξεκινά σήμερα η παραγωγική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων. Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, θα γίνεται παρακολούθηση, από το Υπουργείο Υγείας, του αποθέματος και της διακίνησης επιλεγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τον υπολογισμό του αποθέματος σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών φαρμακείων. Με την πλήρη λειτουργία του, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του αποθέματος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, κατόπιν ανάλυσης πραγματικών δεδομένων και την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση των ελλείψεων στα φάρμακα.

Η εξέλιξη του συστήματος περιλαμβάνει αλγόριθμους που θα επιτρέπουν με κριτήρια όπως επιδημιολογικά δεδομένα, στοιχεία αγοράς, ιστορικά δεδομένα καταναλώσεων, κτλ, τη δημιουργία ενός καινοτόμου προβλεπτικού μοντέλου φαρμακευτικών ελλείψεων.

Τέλος το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίζει μία εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση και την εύρεση κρίσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αποσκοπούν στην ενίσχυση και την ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά ο επαγγελματικός αθλητισμός, οι φίλαθλοι και οι αθλητές. Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, την τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο εισόδου των φιλάθλων στους χώρους του γηπέδου, την ενίσχυση διοικητικών και ποινικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων, την σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού και αναδιαμορφώνεται η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης στη Βίας,

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την κακοκαιρία καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με απόφαση του Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα εντάσσεται στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 - 2025» το έργο προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια.

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλης της Ελλάδας με τον απαιτούμενο, σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού όπως: θρανία, καθίσματα, έδρες και πίνακες των αιθουσών διδασκαλίας, εξοπλισμό για άτομα με αναπηρίες, κλπ.

Η ποιότητα των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Συνεδρίασε προ ολίγου στο Στρασβούργο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία εξελέγη ομόφωνα ως νέος της Πρόεδρος ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Ο κ. Ρουσόπουλος στηρίχθηκε και από τα πέντε μεγάλα κόμματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενώ δεν υπήρξε καμία άλλη υποψηφιότητα. Η ανάληψη αυτών των σημαντικών καθηκόντων από έναν Έλληνα πολιτικό και μάλιστα για πρώτη φορά, αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της ενίσχυσης της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό και δηλώνει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων εταίρων μας στην πολιτική της χώρας μας, την αναγνώριση της αξιοπιστίας της, των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ευχόμαστε καλή και παραγωγική θητεία στον νέο Πρόεδρο και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

