Το Ισραήλ σφυροκόπησε στόχους κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, την ώρα που ισραηλινά αεροσκάφη έριχναν φυλλάδια στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα, προτρέποντας τους Παλαιστίνιους που έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκεί να βοηθήσουν για τον εντοπισμό των ομήρων που κρατάει η Χαμάς, ανέφεραν κάτοικοι.

Παλαιστίνιοι μαχητές μάχονται εναντίον αρμάτων μάχης επιχειρώντας να τα απωθήσουν προς τα ανατολικά προάστια της Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, όπου το Ισραήλ άρχισε να αποσύρει στρατεύματα και να προχωρά σε μικρότερης κλίμακας επιχειρήσεις, σύμφωνα με κατοίκους και μαχητές.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανέφερε πως μαχητικά της έπληξαν ομάδες μαχητών που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά κοντά σε στρατεύματα και να εκτοξεύσουν πυραύλους εναντίον αρμάτων μάχης στη βόρεια Γάζα και έκανε επίσης γνωστό πως βομβάρδισε στόχους κατά μήκος της Γάζας.

Στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα, όπου το Ισραήλ λέει πως επέκτεινε τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές περιμετρικά του νοσοκομείου Nasser κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιγράφοντας τους βομβαρδισμούς ως τους σφοδρότερους εδώ και πολλές ημέρες.

Το Nasser είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο νοσοκομείο που λειτουργεί στη Γάζα. Το Ισραήλ υποστηρίζει πως μαχητές της Χαμάς επιχειρούν από και περιμετρικά των νοσοκομείων, μεταξύ αυτών από το Nasser, κάτι που η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό αρνούνται, αν και το Ισραήλ παρουσίασε βίντεο και φωτογραφίες για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Στη Χαν Γιουνίς, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως πραγματοποίησε έφοδο σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα, καταστρέφοντας εκτοξευτές ρουκετών, ενώ βρήκε εκρηκτικά που είχαν αποθηκευτεί στο υπόγειο, την ώρα που ένα πολεμικό αεροσκάφος έπληξε δύο ενόπλους εκεί.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως από τα ισραηλινά πλήγματα έχασαν τη ζωή τους 165 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 280 το τελευταίο 24ωρο, ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς νεκρών σε μία μόνο ημέρα το 2024.

Στην ανακοίνωση σχετικά με τον ημερήσιο απολογισμό των θυμάτων δεν διευκρινίζεται εάν επρόκειτο για μαχητές ή αμάχους. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους 24.927 Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος την 7η Οκτωβρίου είναι άμαχοι, λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας.

Σε 100 και πλέον ημέρες πολέμου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις από αέρος, στεριάς και θάλασσας έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος της Γάζας σε συντρίμμια, εκτοπίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της των 2,3 εκατομμυρίων, πολλοί εκ των οποίων αναγκάστηκαν να μετακινούνται συνεχώς και να αναζητούν καταφύγιο σε σκηνές που δεν παρέχουν παρά ελάχιστη προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και τις ασθένειες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Στη Ράφα, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει για να σωθούν, το Ισραήλ έριξε φυλλάδια με τις φωτογραφίες 33 ομήρων, τα ονόματα των οποίων ήταν γραμμένα στην αραβική γλώσσα, προτρέποντας τους εκτοπισμένους να επικοινωνήσουν. «Θέλετε να επιστρέψετε στα σπίτια (σας); Παρακαλούμε τηλεφωνήστε εάν αναγνωρίζετε κάποιον από αυτούς», γράφουν τα φυλλάδια.

«Ζητούν από τους ανθρώπους βοήθεια, διότι αδυνατούν να φθάσουν στους ομήρους τους λόγω της αντίστασης», δήλωσε ο Αμπού Αλί, ένας κάτοικος της βόρειας Γάζας.

«Σταμάτησε τον πόλεμο, Νετανιάχου για να πάρεις πίσω τους ανθρώπους σου», είπε στο Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

