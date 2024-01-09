Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ και να ασκήσει πίεση για να υπάρξει αποκλιμάκωση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη ισραηλινών πληγμάτων στη Συρία και στον Λίβανο που σκότωσαν δυο σημαντικά στελέχη αντίστοιχα της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ χθες το βράδυ έπειτα από αρκετούς άλλους σταθμούς του στην περιοχή, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός, η δράση του οποίου εναντίον της Χαμάς διανύει πλέον τον τέταρτο μήνα της, ανήγγειλε πως προσεχώς θα διεξαγάγονται πιο στοχευμένες επιχειρήσεις στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σειρήνες ήχησαν χθες στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, όπως και στο βόρειο, στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου οι ανταλλαγές πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, παράταξης προσκείμενης στο Ιράν, σύμμαχης της Χαμάς, συνεχίζουν να εγείρουν ανησυχίες περί εξάπλωσης της σύρραξης.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο ενός από τους διοικητές του στρατιωτικού βραχίονά της, του Ουισάμ Χασάν Ταουίλ, σε πλήγμα του Ισραήλ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο στόχαστρο ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης αυτής από τον Οκτώβριο.

Αξιωματούχος στον Λίβανο, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε πως ο Ταουίλ «διαδραμάτιζε καίριο ρόλο» στις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στον νότο. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως επλήγησαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» της Χεζμπολά στη λιβανική επικράτεια, χωρίς να σχολιάσει ως αυτό το στάδιο τον θάνατο του αξιωματούχου του σιιτικού ένοπλου κινήματος.

Η επιδρομή αυτή ακολουθεί τον θάνατο του υπαρχηγού της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε επιδρομή στη Βηρυτό στις αρχές του μήνα.

Χθες Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου πως σκοτώθηκε «κεντρική μορφή» της Χαμάς στη Συρία, ο Χασάν Ακάσα. Σύμφωνα με τον Τσαχάλ, επρόκειτο για «κεντρική μορφή υπεύθυνη για τις ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Χαμάς από τη συριακή επικράτεια εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες».

Τα επανειλημμένα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και στη Συρία, όπως και οι αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Συρία και η εκστρατεία των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, συνεχίζουν να εγείρουν ανησυχίες πως και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή θα συρθεί στη σύρραξη αυτή.

Στην προσπάθειά του να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της βίας, ο Άντονι Μπλίνκεν άρχισε νέα περιοδεία στην περιφέρεια, την τέταρτη κατά σειρά από το ξέσπασμα του πολέμου, κάνοντας επισκέψεις ιδίως στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία.

Κατεύθυνση

Στο Ισραήλ σήμερα ο αμερικανός ΥΠΕΞ αναμένεται να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, καθώς και μέλη της κυβέρνησης πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών. Αναμένεται να έχει χωριστές συνομιλίες με τον Μπένι Γκαντς, που παρότι μορφή της αντιπολίτευσης συμμετέχει στην κυβέρνηση πολέμου.

Στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μπλίνκεν είπε πως συζήτησε για την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο βασίλειο και το Ισραήλ, οι διαπραγματεύσεις για την οποία ανεστάλησαν με απόφαση του Ριάντ μια εβδομάδα έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Διαβεβαίωσε εξάλλου πως η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με χώρες της περιοχής αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση στον παλαιστινιακό θύλακο.

Μπροστά στον απολογισμό των θυμάτων που ξεπερνά πλέον τους 23.000 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε πως θέλει να συζητήσει «την κατεύθυνση που θα πάρουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις» στον παλαιστινιακό θύλακο και ότι θα «επιμείνει στην απόλυτα επιτακτική ανάγκη» το Ισραήλ «να κάνει περισσότερα για την προστασία των αμάχων».

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς —που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ— μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αντιποίνων ισοπέδωσαν συνοικίες ολόκληρες, εκτόπισαν το 85% του πληθυσμού και προκάλεσαν τεράστια ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δηλωμένη πολιτική» λιμού

Διεθνείς οργανισμοί δεν σταματούν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθρωπιστική καταστροφή σε εξέλιξη και το ότι η βοήθεια εξακολουθεί να φθάνει με το σταγονόμετρο στους Γαζαίους παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), η μεγαλύτερη οργάνωση υπεράσπισης των αστικών δικαιωμάτων των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, μαζί με την ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem, κατήγγειλαν χθες τη «δηλωμένη πολιτική» πρόκλησης λιμού στη Λωρίδα της Γάζας που εφαρμόζει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να ζητήσει να ληφθούν «άμεσα μέτρα» για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς είναι ο βασικός σύμμαχος και προμηθευτής όπλων του Ισραήλ, οι ΗΠΑ εκφράζουν ολοένα πιο έντονα ανησυχία για τον πελώριο αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον πόλεμο. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε χθες πως συζητά «διακριτικά» με την ισραηλινή κυβέρνηση για να την πείσει να «μειώσει» την παρουσία των στρατευμάτων της στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο ισραηλινός στρατός παράλληλα ανήγγειλε πως θα περάσει σε νέα «φάση» του πολέμου στη Γάζα. Ο εκπρόσωπός του Ντανιέλ Χαγκαρί δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ότι σε αυτή τη «φάση» θα επιχειρούν λιγότεροι στρατιώτες. Διευκρίνισε πως ο αριθμός τους θα μειωθεί εντός Ιανουαρίου.

«Αν και υπάρχουν ακόμα τρομοκράτες και όπλα στον βορρά, δεν πρόκειται πλέον για οργανωμένο στρατιωτικό πλαίσιο», επέμεινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του Τσαχάλ «επιχειρούν πια με διαφορετικό τρόπο σε αυτή την περιοχή».

«Πρόκειται πάντα για περίπλοκες επιχειρήσεις, με σκληρές μάχες που διεξάγονται στο κεντρικό και στον νότιο τομέα. Οι μάχες θα συνεχιστούν όλο το 2024», συμπλήρωσε.

Το επιτελείο ανακοίνωσε σήμερα ότι άλλοι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων. Κατά τα επίσημα δεδομένα, οι πεσόντες στις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στις τάξεις του ισραηλινού στρατού ανέχονται σε 182. Ο αριθμός αυτός ωστόσο θεωρείται υποτιμημένος από μερίδα του ισραηλινού Τύπου.

Στη Λωρίδα της Γάζας προχθές Κυριακή δυο δημοσιογράφοι, που εργάζονταν για το Αλ Τζαζίρα, σκοτώθηκαν σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον του αυτοκινήτου τους, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ. Ο ένας από τους δύο, ο εικονολήπτης Μουστάφα Θουράγια, συνεργαζόταν επίσης συχνά με το AFP.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα, αναφέροντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στοχοποίησε «τρομοκράτη που χειριζόταν ιπτάμενο αντικείμενο το οποίο ήγειρε απειλή για τους στρατιώτες» του και προσθέτοντας πως είναι «ενήμερος για πληροφορίες κατά τις οποίες (...) άλλοι δύο ύποπτοι που επέβαιναν στο ίδιο όχημα» σκοτώθηκαν.

Ο πόλεμος εξάλλου κλιμάκωσε κατακόρυφα τη βία, στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν είκοσι ετών, στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε χθες ότι τρεις νέοι, 22, 23 και 24 ετών, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην Τουλκαρέμ. Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως τρεις άνδρες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης με σκοπό τη σύλληψη «καταζητούμενου τρομοκράτη» στην πόλη αυτή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι εχθροπραξίες στα σύνορα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 180 ανθρώπους στη λιβανική πλευρά, συμπεριλαμβανομένων 135 και πλέον μαχητών της Χεζμπολά, καθώς και αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί εννιά στρατιωτικοί και πέντε άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές.

