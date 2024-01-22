Κατρίνης: Στόχος η δεύτερη θέση, να επιβεβαιωθεί η δυναμική ανόδου του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν διπλό στόχο, ο οποίος είναι η δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές και επιπλέον μια σημαντική αύξηση των ποσοστών του, τέτοια που να πιστοποιεί ότι είναι σε τροχιά δυναμικής ανόδου ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που θα αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία.

Aυτό τόνισε μιλώντας στο ERT NEWS ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΣΚ- Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και τον στόχο του ΠΑΣΟΚ ενόψει των ευρωεκλογών, ο κ. Κατρίνης δήλωσε:

Όπως ανέφερε, ο κόσμος πλέον πλησιάζει και ακούει το ΠΑΣΟΚ, επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ παρά τις διαφοροποιήσεις του παρελθόντος, γιατί βλέπει ότι και προοπτική υπάρχει και γίνεται ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση με προτάσεις και λύσεις.

Εκτίμησε πως κάποιοι επιχειρούν στην δημόσια συζήτηση να περάσουν την άποψη ότι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του είναι μονόδρομος.

«Όμως το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα διαφορετικό δρόμο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, την ακρίβεια, την κοινωνική κατοικία, τη δημόσια υγεία και το δημογραφικό, για όλα αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως η Ελλάδα γηράσκει και το δημογραφικό είναι ένα θέμα εθνικό, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις, όπως είναι η καθολική πρόσβαση σε δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που θα φιλοξενούν όλα τα παιδιά, για να μην αναγκάζονται να οδηγούνται οι οικογένειες στον ιδιωτικό τομέα, με δικές τους δαπάνες.

Έκανε λόγο για έμπρακτα κίνητρα για τις μητέρες οι οποίες κάνουν τρίτο παιδί, που σημαίνει όχι απλά ένα επίδομα, αλλά πιο έμπρακτη στήριξη με τη δυνατότητα πχ μιας θέσης εργασίας σε κοινωνική δομή για μια μητέρα με τρία παιδιά.

«Εμείς ως ΠΑΣΟΚ ιεραρχούμε τα προβλήματα και λέμε ότι το δημογραφικό είναι το μείζον ζήτημα της Ελλάδας, άρα οι πολιτικές και οι πόροι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στοχεύουν στη στήριξη των νέων ζευγαριών. Με πρωτοβουλία της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά είχε συγκροτηθεί αρμόδια διακομματική επιτροπή, τα πορίσματα της οποίας έμειναν - ως επί το πλείστο- στα χαρτιά» είπε

«Από την κυβέρνηση ακούμε εξαγγελίες, υποσχέσεις και επιμέρους παροχές με μια επικοινωνιακή στόχευση, αλλά τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, κάτι που πιστοποιεί η καθημερινότητα ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια στα αστικά κέντρα, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει και η στήριξη από το στενό οικογενειακό περιβάλλον.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

