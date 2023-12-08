Στη συμφωνία για χορήγηση βίζας στους Τούρκους πολίτες, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέψεις τους στα ελληνικά νησιά, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Αταίριαστοι.

«Πρόκειται για ένα μεγάλο μέτρο που αφορά 10 νησιά από την Λήμνο έως το Καστελόριζο τα οποία επιλέγουμε εμείς και είναι τα νησιά που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση και είναι ένα αντιστάθμισμα προς τους κατοίκους και την οικονομία των νησιών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως Κάλυμνος, Λήμνος, Κως, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Ρόδος, Σύμη και Καστελόριζο, είναι τα 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στα οποία οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας ταχείας χορήγησης βίζας μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας.

Είναι μια ειδική 7ημερη βίζα για να διευκολυνθούν οι Τούρκοι επισκέπτες

Όπως εξήγησε ο υπουργός η βίζα αφορά έναν Τούρκο που θέλει πχ να πάει στην Χίο και δεν χρειάζεται να πάει στο προξενείο μας στην Άγκυρα ή την Σμύρνη μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες πχ συνέντευξη για να βγάλει τη βίζα Σένγκεν. «Μπορεί να το αποφασίσει το πρωί να πάει απέναντι στο Τσεσμέ να περάσει με το καραβάκι στη Χίο και επί τόπου στο τελωνείο του νησιού να βγάλει από τον Έλληνα αστυνομικό την βίζα αφού γίνει ο έλεγχος ασφαλείας».

Πρόκειται όπως δήλωσε για μια 7ήμερη βίζα με ειδική σφραγίδα που μπαίνει πάνω στο διαβατήριο ενώ δεν μπορεί να φύγει από την Ελλάδα και να ταξιδέψει αλλού και έγινε για να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η επικοινωνία των δύο λαών.

«Είναι κάτι που το ήθελαν πολύ οι νησιώτες μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα επεκταθεί και σε άλλα νησιά ανέφερε πως αν λειτουργήσει σωστά και τηρηθούν οι κανόνες μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν και άλλα νησιά που έχουν κάνει παρόμοια αιτήματα. «Φέρνουμε τουρίστες που ήδη έρχονται», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο κ. Καιρίδης εξήγησε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα είναι μέλος του Σένγκεν και για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εξαίρεση από τους πολύ αυστηρούς κανόνες του Σένγκεν πρέπει να έχει την συμφωνία των Ευρωπαίων. «Εκεί τα πράγματά δεν ήταν εύκολα γιατί οι Βορειοευρωπαίοι φοβούνται δεν θέλουν πιο εύκολη πρόσβαση για τους Τούρκους πολίτες εντός Σένγκεν», σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε πως σήμερα συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο που δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν: «Έχουμε πολλούς Τούρκους πολίτες που αιτούνται άσυλο στην Ευρώπη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμός μετά του Σύρους στη Γερμανία. Ενόψει λοιπόν των ευρωεκλογών το τελευταίο που θέλει η γερμανική κυβέρνηση ή υπόλοιποι βόρειοι είναι περισσότερη και ευκολότερη πρόσβαση για τους Τούρκους», ανέφερε ο ίδιος.

Μεταναστευτικό: Δεν εφησυχάζουμε, έχουμε μείωση 60% στις μεταναστευτικές ροές

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο ίδιος δήλωσε πως με τον νέο υπουργό Εσωτερικών - στο οποίο περιλαμβάνεται η αστυνομία κλπ - υπάρχει τακτική επαφή.

Υπογράμμισε πως υπάρχει μια συμφωνία για απευθείας τακτική επικοινωνία την οποία χαρακτήρισε απαραίτητη

Ο κ. Καιρίδης αναφερόμενος στα νούμερα των μεταναστευστικών ροών στην χώρα μας τόνισε πως είχαμε υψηλά νούμερα Αύγουστο – Σεπτέμβριο αλλά έκτοτε έχουμε μια μεγάλη μείωση 60%. «Είναι ένα πρώτο βήμα, δεν εφησυχάζουμε και παρακολουθούμε σε συχνή βάση τα νούμερα – πόσες βάρκες φεύγουν, πως αντιδρά το τουρκικό λιμενικό, αν αντιδρά στα δικά μας καλέσματα-».

Όπως ανέφερε ο ίδιος έχει αλλάξει η πρακτική από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τους διακινητές και όπως είπε οι ίδιοι έχουν δεσμευτεί σε ρητορικό επίπεδο ότι θα πατάξουν την παράνομη διακίνηση και τα κυκλώματα.

Αναφορικά με το Λαύριο που αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Καιρίδης δήλωσε πως «υπήρχε μια άτυπη δομή αυτοδιαχειριζόμενη και αυτοδιοικούμενη που δεν ανήκε στο εθνικό σύστημα υποδοχής που έχει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο οποίο φιλοξενούνται Κούρδοι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο και στο οποίο το PKK κατά την τουρκική προπαγάνδα εκπαίδευε τρομοκράτες. Είναι ένα κτίριο στο κέντρο του Λαυρίου το οποίο διεκδικεί ο δήμος του Λαυρίου και με τον οποίο ήρθαμε σε συμφωνία γιατί κατέρρεε να αναστηλωθεί και όλοι οι διαμένοντες με κάθε ασφάλεια μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές του εθνικού συστήματος υποδοχής».

