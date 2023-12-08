Τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή δολοφονική επίθεση σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την χθεσινή δολοφονική επίθεση. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που τα γήπεδα μετατρέπονται σε πεδίο βίας. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ευχόμαστε γρήγορη και ταχεία ανάρρωση» δήλωσε ο κ. Ηλιόπουλος.



Πηγή: skai.gr

