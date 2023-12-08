Λογαριασμός
Νάσος Ηλιόπουλος: «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την χθεσινή δολοφονική επίθεση»

«Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ευχόμαστε γρήγορη και ταχεία ανάρρωση» δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς

Τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή δολοφονική επίθεση σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την χθεσινή δολοφονική επίθεση. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που τα γήπεδα μετατρέπονται σε πεδίο βίας.  Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ευχόμαστε γρήγορη και ταχεία ανάρρωση» δήλωσε ο κ. Ηλιόπουλος.
 

Πηγή: skai.gr

