Τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή δολοφονική επίθεση σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.
«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την χθεσινή δολοφονική επίθεση. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που τα γήπεδα μετατρέπονται σε πεδίο βίας. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα και ευχόμαστε γρήγορη και ταχεία ανάρρωση» δήλωσε ο κ. Ηλιόπουλος.
Πηγή: skai.gr
