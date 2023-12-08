Την Περιφέρεια Θεσσαλίας επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων των παρακάρλιων περιοχών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγκαίνια του έργου ύδρευσης της ανατολικής πλευράς της Π.Ε. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου και θα επισκεφθεί τη Μεταμόρφωση Καρδίτσας.

Μετά την επίσκεψή του στην Π.Ε. Καρδίτσας, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Χάγη, όπου στις 18:50 (ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ολλανδίας Mark Rutte.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.