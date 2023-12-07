Στη συμφωνία για χορήγηση βίζας στους Τούρκους πολίτες, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέψεις τους στα ελληνικά νησιά αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κάλυμνος, Λήμνος, Κως, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Ρόδος, Σύμη και Καστελόριζο, είναι τα 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στα οποία οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας ταχείας χορήγησης βίζας και υπογράφουν Ελλάδα- Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα «ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Τούρκων πολιτών και των οικογενειών τους να επισκέπτονται όλο το χρόνο για επτά μέρες δέκα νησιά μας που είτε διαθέτουν προσφυγικές δομές είτε έχουν άμεσες πορθμειακές συνδέσεις με την Τουρκία».

Μίλησε για μια πρωτοβουλία με ένα ισχυρό μήνυμα που δηλώνει και μια μεγάλη αλήθεια «ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα φιλίας και επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών.

Νωρίτερα, σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 ανέφερε ότι «είναι ένα μέτρο που φέρνει τους δύο λαούς κοντά. Είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ οι ακρίτες μας, οι οποίοι έχουν σηκώσει τόσο μεγάλο βάρος στη διαχείριση του μεταναστευτικού» επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, προσθέτοντας πως πρόκειται για συμφωνία η οποία γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η Ελλάδα είναι χώρα του Σένγκεν και ζητάει μια “παρέκκλιση” από το Σένγκεν, ώστε να μπορούν πιο εύκολα Τούρκοι πολίτες να επισκέπτονται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χάρη στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει, λόγω Πύλου (…), η γραμμή ήταν να τα αντιμετωπίσουμε και να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία εκφράζεται και με περισσότερο ευρωπαϊκό προσωπικό εδώ, στη Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (…) και με πρόσθετη χρηματοδότηση και βεβαίως με το ζήτημα της βίζας. Να θυμίσω ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι η μοναδική εξαίρεση στη ζώνη Σένγκεν, δεν υπάρχει πουθενά αλλού τέτοια διευκόλυνση. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν πολύ οι Τούρκοι βεβαίως και το θέλουνε πάρα πολύ οι νησιώτες μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

Αυτή η διευκόλυνση δεν θα αφορά μόνο τη θερινή σεζόν, θα είναι για όλο το χρόνο για πρώτη φορά, σημείωσε ο Υπουργός.

«Αφορά νησιά τα οποία δεν έχουν τον τουρισμό της Ρόδου. Και η Ρόδος θα συμπεριλαμβάνεται, αλλά νησιά που δεν έχουν τα τσάρτερς, που δεν έχουν τις διεθνείς πτήσεις, που δεν έχουν παρά μόνο έναν μικρό οικογενειακό τουρισμό τον Αύγουστο, όπως η Λέσβος για παράδειγμα, έχουν πάρα πολλά να ωφεληθούν» επισήμανε ο κ. Καιρίδης, αναφέροντας ονομαστικά τα νησιά που αφορά η συμφωνία. Πρόκειται όπως είπε για τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κω, τη Ρόδο, τη Σύμη και το Καστελόριζο.

Η Ελλάδα έχει διαβεβαιώσει για την ορθή εφαρμογή του μέτρου από την Ελληνική Αστυνομία, διότι, όπως εξήγησε, πάλι θα δίνεται βίζα, πάλι θα γίνεται έλεγχος, απλώς θα γίνεται επιτόπου στα ελληνικά νησιά.

