Με ανάρτηση στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε την την δολοφονική επίθεση με φωτοβολίδα που δέχθηκε χθες το βράδυ ένας 31χρονος αστυνομικός στου Ρέντη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Όταν η γηπεδική βία φτάνει μέχρι έναν αγώνα βόλεϊ, τότε σημαίνει ότι το πρόβλημα αποκτά ανεξέλεγκτες διαστάσεις.... Η σημαία της ασφάλειας που διαφήμιζε η κυβέρνηση έχει υποσταλεί εδώ και καιρό» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Όταν η γηπεδική βία φτάνει μέχρι έναν αγώνα βόλεϊ, τότε σημαίνει ότι το πρόβλημα αποκτά ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ένας αστυνομικός, ένας νέος άνθρωπος κοντά στην ηλικία μου, χαροπαλεύει, ύστερα από ναυτική φωτοβολίδα που δέχτηκε.

Αμέσως χθες το βράδυ, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποτελούμενο από τον Τομεάρχη Αθλητισμού Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Κώστα Μπάρκα και την Αντιστράτηγο ε.α της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, βρέθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, στο πλευρό του τραυματία αστυνομικού.

Φίλαθλοι που πάνε να παρακολουθήσουν ένα άθλημα και φοβούνται για τη ζωή τους.

Αστυνομικοί που πάνε σε έναν αγώνα να κάνουν τη δουλειά τους και φοβούνται για τη ζωή τους.

Η σημαία της ασφάλειας που διαφήμιζε η κυβέρνηση έχει υποσταλεί εδώ και καιρό.

Εφόσον δεν μπορούν να την υψώσουν εκείνοι, θα το κάνουμε εμείς με αίσθημα ευθύνης για όλους τους πολίτες.

Είναι θέμα ζωής - είναι και θέμα πολιτισμού»

Πηγή: skai.gr

