Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ παρουσιάζει στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα, και δημοσιεύει αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έκανε από κοινού με τον πρωθυπουργό.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζητά η Ελλάδα και η Τουρκία να δώσουν το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με τα κοινά βήματά τους, και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας που να μην μπορεί να λυθεί.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını @PrimeministerGR ile bugün Atina'da gerçekleştirdik.



Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit ettik. 🇹🇷🇬🇷… pic.twitter.com/f7qwVqFBpS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 7, 2023

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

«Πραγματοποιήσαμε σήμερα την πέμπτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Αθήνα

»Με τη Διακήρυξη των Αθηνών για Φιλία και Καλή Γειτονία, επιβεβαιώσαμε στο υψηλότερο επίπεδο τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας.

»Συμφωνούμε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών από περίπου 5 δισ. δολάρια σε 10 δισ. δολάρια.

»Στις συνομιλίες μας, επισημάναμε τη σημασία των συγκοινωνιακών έργων, όπως η κατασκευή δεύτερης γέφυρας στο συνοριακό πέρασμα των Ιψάλων-Κήπων.

»Συζητήσαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Χαιρετίσαμε το κλείσιμο του καταυλισμού του Λαυρίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

»Η "τουρκική μειονότητα" στην Ελλάδα και η ελληνική μειονότητα στη χώρα μας αποτελούν τα δομικά στοιχεία του ανθρώπινου και πολιτιστικού μας πλούτου.

»Η ενίσχυση της ηρεμίας και της ευημερίας των μειονοτήτων θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μας.

»Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή.

»Είναι ειλικρινής επιθυμία μας να επιλύσουμε τα υφιστάμενα προβλήματά μας μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, καλής γειτονίας και κοινών προσπαθειών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

»Είμαστε δύο γειτονικές χώρες που μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια γεωγραφία, το ίδιο κλίμα και ακόμη και τον ίδιο πολιτισμό σε πολλούς τομείς.

»Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας.

»Θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με κοινά βήματα που θα κάνουμε ως Τουρκία-Ελλάδα.

»Σας λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας που να είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να λυθεί»...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.