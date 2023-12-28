Γαλλία: Βραβευμένος σεφ απολύθηκε μετά από καψόνι σε νεαρό υπάλληλο

Ένας βραβευμένος σεφ πολυτελούς ξενοδοχείου του Μπιαρίτς, στη νοτιοδυτική Γαλλία, απολύθηκε έπειτα από ένα «ανησυχητικό συμβάν», ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος Hyatt, με τις τοπικές εφημερίδες να κάνουν λόγο για «εξευτελιστικό καψόνι» ενός εργαζόμενου στην κουζίνα, το οποίο μάλιστα βιντεοσκοπήθηκε.

Η εισαγγελία της πόλης αυτής, που βρίσκεται κοντά στην Μπαγιόν, μολονότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία μέχρι στιγμής, ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για σεξουαλική επίθεση και βιαιοπραγία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sud Ouest, ο σεφ Ορελιάν Λαρζό, 31 ετών, απολύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου. Είχε προσληφθεί το 2020 ως επικεφαλής του εστιατορίου στο πεντάστερο ξενοδοχείο Hôtel du Palais. Από πέρσι το εστιατόριο τιμήθηκε με ένα αστέρι Μισελέν. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 2ας Δεκεμβρίου, μέσα στον χώρο της κουζίνας. Επί πολλές ώρες, ένας νεαρός εργαζόμενος ήταν δεμένος, γυμνός, σε μια καρέκλα, με ένα μήλο στο στόμα και ένα καρότο ανάμεσα στους μηρούς, μπροστά στους άλλους μάγειρες, παρουσία και του Λαρζό. Τα βίντεο που τραβήχθηκαν και αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον διαγραφεί.

«Η διεύθυνση του Hôtel du Palais ενημερώθηκε για το ανησυχητικό συμβάν που σημειώθηκε στον χώρο του ξενοδοχείου και για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του ομίλου Hyatt, στον οποίο ανήκει το ξενοδοχείο αυτό. «Το επεισόδιο αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες για τις οποίες μαχόμαστε. Διεξήχθη έρευνα και ελήφθησαν οι κατάλληλες αποφάσεις. Η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των συναδέλφων μας, των πελατών και των συνεργατών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

