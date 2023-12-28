Αστυνομικός, 32 ετών, έπεσε νεκρός μέσα σε μπαρ στην οδό Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη, στις 04:30 το πρωί, ύστερα από συμπλοκή με 44χρονο θαμώνα από τη Νορβηγία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο μπαρ είναι μεσοτοιχία με το κτίριο των ΜΑΤ, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της στον ΣΚΑΪ η Έλενα Χελβατζόγλου.

Ο 44χρονος Νορβηγός φέρεται να είχε πιει αρκετά και να προκαλούσε προβλήματα με διάφορους πελάτες μέσα στο μπαρ.

Για άγνωστο λόγο ξεκίνησε καβγά και με τον φίλο και κουμπάρο του 32χρονου αστυνομικού, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός μπήκε στη μέση για να προστατεύσει τον φίλο του και ο Νορβηγός τον μαχαίρωσε θανάσιμα στην τραχηλική χώρα.

Αμέσως μετά το περιστατικό ο φίλος του αστυνομικού βγηκε έξω από το μπαρ καλώντας σε βοήθεια. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα από το διπλανό κτίριο.

Ο θάνατος του 32χρονου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, ήταν ακαριαίος.

Ο Νορβηγός συνελήφθη σε κατάσταση μέθης και ανακρίνεται.

Οι Αρχές συλλέγουν πληροφορίες από τους υπόλοιπους θαμώνες που έζησαν από κοντά το αιματηρό επεισόδιο.

Ο 32χρονος αστυνομικός υπηρετούσε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.