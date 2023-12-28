Δύο μαχαιριές δέχθηκε ο κουμπάρος του αστυνομικού κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον Νορβηγό, μέσα σε μπυραρία, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr ο 32χρονος κουμπάρος του αστυνομικού που νοσηλεύεται στη Β’ χειρουργική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου δέχθηκε δύο χτυπήματα με το μαχαίρι στο κορμί του και συγκεκριμένα, ένα επιφανειακό στον θώρακα και ένα πιο βαθύ, στον αριστερό μηρό.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν στο ThessToday.gr ότι από θαύμα δεν έχασε τη ζωή του όπως ο αστυνομικός, καθώς το βαθύ τραύμα από μαχαίρι στον μηρό ήταν πολύ κοντά στη μηριαία αρτηρία.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς.

