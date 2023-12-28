Θεσσαλονίκη: Ακαριαίος ο θάνατος του αστυνομικού στο μπαρ από τη μαχαιριά στο λαιμό - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Τραύμα στην αριστερή τραχηλική χώρα φέρεται να διαπίστωσε ο ιατροδικαστής στη σορό του 32χρονου αστυνομικού που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 44χρονο, Νορβηγό υπήκοο, μέσα σε μπαρ, επί της οδού Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος του 32χρονου ήταν ακαριαίος.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ΣΚΑΪ και ο Θεοδόσης Πάνου, το θύμα υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., τους λεγόμενους «Αδιάφθορους». Βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην μπυραρία όπου διασκέδαζε μαζί με τον κουμπάρο του και παιδικό φίλο του.

Από μαρτυρίες θαμώνων του μαγαζιού φαίνεται να προκύπτει ότι ο 44χρονος δράστης διαπληκτίστηκε αρχικά με τον κουμπάρο του αστυνομικού, τον οποίο χτύπησε στο πόδι. Τότε επιχείρησε να μεσολαβήσει ο αστυνομικός αλλά δέχθηκε την θανατηφόρα επίθεση από τον αλλοδαπό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ήταν μεθυσμένος.

Θαμώνες κάλεσαν σε βοήθεια και ειδοποίησαν αστυνομικούς που βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο όπου εδρεύει η Υπηρεσία των ΜΑΤ. Ακολούθησε η σύλληψη του δράστη και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, όπου κρατείται.

Ο κουμπάρος του αστυνομικού διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

