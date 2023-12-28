Στην Αίγυπτο έφτασε σήμερα η ανθρωπιστική βοήθεια από την Ελλάδα για τη Γάζα

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, αφίχθη σήμερα στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια με τελικό προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, το φορτίο, το οποίο προσέφεραν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου και International Humanitarian Aid Foundation, περιλαμβάνει μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα υποδοχής και βασικής περίθαλψης ασθενών καθώς και είδη ατομικής υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Η μεταφορά τους έγινε με πολιτικό αεροσκάφος cargo μέσω Οστάνδης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής αερογέφυρας EU HAB (Humanitarian Air Bridge).

Η εν λόγω ανθρωπιστική αρωγή αποτελεί συνέχεια της πρώτης ελληνικής αποστολής φαρμακευτικού και ιατρικού υλικού για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, η οποία μεταφέρθηκε, στις 6 Νοεμβρίου 2023, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

