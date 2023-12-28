Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην Κρήτη - Τους άρπαξαν χρήματα και κινητά με τη βία

Θύματα ληστείας έπεσαν ένας Πακιστανός και ένας από το Μπαγκλαντές σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στην Κρήτη όταν οι δράστες από το Πακιστάν εισέβαλαν στο σπίτι τους και κατάφεραν να τους πάρουν χρήματα και κινητά με τη βία.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στους αστυνομικούς τα θύματα οι άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι τους και με τη χρήση βίας τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει καθώς επίσης και τα κινητά τους.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Φαιστού εξετάζουν με πολύ προσοχή την καταγγελία και αναζητούν τους δράστες που σύμφωνα με τα θύματα είναι με καταγωγή από το Πακιστάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.