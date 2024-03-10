Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε τους προπηλακισμούς κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη στη Θεσσαλονίκη.

«Τα αποψινά επεισόδια κουκουλοφόρων κατά διαδηλωτών και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Κασσελάκη, που έρχονται σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης σε δυο πολίτες για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, είναι απολύτως καταδικαστέα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Τόνισε ότι είναι πρωτίστως «ανησυχητική η επανάληψη ακραία βίαιων και μισαλλόδοξων συμπεριφορών.

Η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαρέγκλιτες δημοκρατικές αρχές».

Πηγή: skai.gr

