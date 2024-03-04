Στο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση αναφέρθηκε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι 176 από τα 205 άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν στην αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου. Επιπλέον η χρηματοδότηση του δημοσίου πανεπιστημίου αυξάνεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

«Αυξάνεται το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ενώ δρομολογείται η κατασκευή νέων εστιών οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν 10.000 θέσεις στέγασης για φοιτητές», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς εκπροσώπους της Θεσσαλίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της ΝΔ.



Αναφορικά με τις καταγγελίες αποδήμων ψηφοφόρων που δέχτηκαν προεκλογικό email, από την ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, όπως λένε οι ίδιοι, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στην απάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΣ, κ. Μπαλέρμπα σύμφωνα με την οποία «το υπουργείο Εσωτερικών δεν παρέχει διευθύνσεις emails σε υποψήφιους όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία αλλά ωστόσο διετάχθη έρευνα από την αρμόδια επιτροπή Προστασίας προσωπικών Δεδομένων. Η κα Ασημακοπούλου έχει απαντήσει με μια σειρά δικές της δηλώσεις. Αυτό που λέει το αρμόδιο υπουργείο είναι ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας».

Σε ό,τι αφορά την ΕΔΕ που διέταξε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την ανάρτηση του διευθυντή της γαστρεντερολογικής πτέρυγας του Θεαγενείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ΕΔΕ θα διερευνήσει εάν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια στο νοσοκομείο, αν χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα κρεβάτια, ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο και γιατί είχαμε αυτή την εικόνα η οποία βγήκε. «Η ουσία είναι ότι ο υπουργός θέλε να δει τι συμβαίνει πραγματικά σε κάθε νοσοκομείο» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για την παραδοχή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ότι αυτός ήταν που έγραψε το άρθρο του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου που προβλέπει κόψιμο κονδυλίων της ΕΕ για την Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για «κυνική παραδοχή».« Παραδέχτηκε και δήλωσε περήφανος που ήταν εμπνευστής του άρθρου για την περικοπή κονδυλίων από την Ελλάδα (…) Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεν έχουν προηγούμενο, τι κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα εκτός Ελλάδας. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις συκοφάντησης της χώρας και αυτή είναι άλλη μία», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Ολοκληρώνεται σήμερα η επεξεργασία στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνει διατάξεις για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και προβλέπει την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στην χώρα μας.

176 από το 205 άρθρα του Νομοσχεδίου αφορούν στην αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται άρθρα:

για την ενίσχυση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που όπως έχει δηλώσει ο Πρύτανης του ΔΠΘ σε επιστολή του «στο νομοσχέδιο υιοθετούνται προτάσεις της πρυτανικής αρχής».

Ρυθμίζεται το αυτοδιοίκητο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, μάλιστα, χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «ιστορική στιγμή» λέγοντας ότι πρώτη φορά έρχεται ένα νομοσχέδιο που θωρακίζει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το πηγαίνει στο μέλλον.

Παράλληλα, βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που διέπουν τα ΑΕΙ, μέσω της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους, ενώ ενισχύεται το αυτοδιοίκητο και εκσυγχρονίζεται η διαδικασία προκήρυξης, εκλογής και διορισμού μελών ΔΕΠ. Επιπλέον, διευκολύνεται η καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ, προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι και να διοχετευθούν σε κοινωνικές δράσεις και σε ερευνητικά προγράμματα.

Σε ανακοίνωσή της η Σύνοδος των Πρυτάνεων τονίζει πως οι προτάσεις της αξιοποιήθηκαν και το νομοσχέδιο ενισχύει την διοικητική αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου.

Αποδεικνύεται, πως η Κυβέρνηση συνδιαμορφώνει μαζί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, μια ευρύτερη στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με ένα νομοσχέδιο που θα αυξήσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και την κοινωνική κινητικότητα.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου αυξάνεται σε 1 δις ευρώ, μέσα από τον Προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ, με αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στα προγράμματα σπουδών, την οικονομική επάρκεια των παραρτημάτων και των μητρικών τους ιδρυμάτων, την ακαδημαϊκή επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, την αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ και αντίστοιχες αρχές από τα κράτη προέλευσης των τμημάτων.

Μέσω της ρύθμισης αυτής, Έλληνες φοιτητές που σκέφτονται να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα μπορούν να το κάνουν πλέον στη χώρα τους, δαπανώντας λιγότερα χρήματα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και πολλοί επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα τους εφόσον το επιθυμούν.

----

Αυξάνεται το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, από 1500 στα 2000 ευρώ και από 2000 σε 2500 σε όσους συγκατοικούν, για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια και θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο 2024, από το νέο ακαδημαϊκό έτος. Στόχος είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι φοιτητές απέναντι στο αυξημένο κόστος της στέγασης, ενώ παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή πέντε νέων φοιτητικών εστιών, που θα στεγάσουν σχεδόν 10.000 σπουδαστές σε ολόκληρη τη χώρα.

----

Συνεχίζεται για τρίτο μήνα η μεταρρύθμιση για τα νέα τιμολόγια ρεύματος στη χαμηλή τάση και αποδεικνύεται, κάθε μήνα που περνάει, πως πετυχαίνει το σκοπό της. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων λειτουργεί και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερες από αυτές που θα καταγράφονταν αν δεν είχε εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Τον Μάρτιο, μάλιστα, παρατηρείται περαιτέρω υποχώρηση των τιμών. Το βασικότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης αυτής είναι πως ο καταναλωτής είναι, πλέον, καλύτερα ενημερωμένος για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

-----

Κατατέθηκε στη Βουλή, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο υλοποιείται μια σειρά τροποποιήσεων στον Αστικό Κώδικα και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με στόχο την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μέσω της μεταφοράς ύλης στους Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, η οποία μέχρι σήμερα απασχολεί αποκλειστικώς τους Δικαστές.

Βάσει των εισηγούμενων διατάξεων, προβλέπεται να πραγματοποιούνται από Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου:

1. η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού μεγάλης μερίδας των σωματείων - επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων σωματειακής μορφής, καθώς και αθλητικών σωματείων.

2. η έκδοση πράξης χορήγησης κληρονομητηρίου. Για την προστασία δικαιωμάτων τρίτων που ενδεχομένως θίγονται προβλέπεται η δυνατότητα παροχής έννομης προστασίας μετά από άσκηση ανακοπής.

3. η σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία για να προσλάβει τη μορφή δημοσίου εγγράφου θα προσκομίζεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της κληρονομιάς, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική έκθεση αποδοχής και να καταχωρηθεί στα ειδικά βιβλία του Ειρηνοδικείου.

4. Οι εγγραφές και οι εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης.

Ακόμη, επιχειρείται περαιτέρω αποφόρτιση των γραμματειών των Δικαστηρίων, με την πρόβλεψη λήψης ένορκης βεβαίωσης αποκλειστικώς από Συμβολαιογράφους ή/και Δικηγόρους.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η απαλλαγή δικαστών από μη αμιγώς δικαιοδοτικά καθήκοντα ώστε να αξιοποιούν τον χρόνο, που σήμερα διαθέτουν σε αυτά για την μελέτη δικογραφιών και ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και την γρήγορη και με λιγότερο κόστος για τον πολίτη διεκπεραίωση των παραπάνω νομικών διαδικασιών.

----

Τα 139 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο της Ο.Σ.Υ έφτασαν στη χερσαία ζώνη του λιμένος Πειραιώς. Σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί, τα οχήματα τίθενται αμέσως στο στάδιο του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου και στη συνέχεια 38 εξ αυτών στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Προχωράμε σε ένα ολιστικό σχέδιο αναβάθμισης των δημόσιων μεταφορών και με τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, για πρώτη φορά στην χώρα μας, προχωράμε το στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

----

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Βουκουρέστι όπου θα παρευρεθεί στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Πηγή: skai.gr

