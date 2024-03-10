Στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα οι αγρότες της Θεσσαλίας - Η ατζέντα της συνάντησης

Τους πληγέντες από τη θεομηνία Ντάνιελ και Ελίας αγρότες της Θεσσαλίας θα υποδεχθεί την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου με εκπροσώπους των μπλόκων, επιθυμεί να συνεχιστεί ο διάλογος που άνοιξε με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Η αντιπροσωπεία που θα φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11 το πρωί της Δευτέρας θα αποτελείται από 15 μέλη από όλη τη Θεσσαλία.

Θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις πλημμύρες αλλά και τις αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς.

Ειδική αναφορά θα γίνει στο θέμα της Λίμνης Κάρλα, όπου περίπου 120.000 στρέμματα παραμένουν κάτω από το νερό. Οι Θεσσαλοί αγρότες ζητούν να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποστράγγιση των νερών, αλλά και λύση για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Όπως διαμηνύουν οι Θεσσαλοί «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια μέχρι να βρεθούν λύσεις», υπογραμμίζοντας ότι εκτός από τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πλημμύρες στις εκτάσεις, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Επιπλέον, θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τις πλημμύρες, επαναφέροντας πάλι το αίτημα για λήψη άμεσων μέτρων αναπλήρωσης του εισοδήματος για το 2024, μείωση του κόστους παραγωγής, μη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αλλά και έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο Master Plan, που του παρουσίασε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική εταιρεία «HVA International» για την διαχείριση των υδάτων και των πλημμυρών με σκοπό την «ανασυγκρότηση» της Θεσσαλίας.

Σε αυτό περιγράφονται μεταξύ άλλων δράσεις για ενισχύσεις αναχωμάτων, φραγμάτων, ειδικές προτάσεις όπως αυτή για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρών στη Λίμνη Κάρλα, την προστασία των πόλεων από νερά σε περιπτώσεις που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλα. Όλες οι προτάσεις συνοδεύονται από τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα αλλά και κοστολόγια.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο στρατηγικής για την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τη σχετική βιομηχανία ενώ περιέχονται διάφορα μέτρα και δράσεις που θα ωφελήσουν την περιοχή.

«Θα είμαστε δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή»

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει ξεκαθαριστεί ότι θα βρίσκονται στο πλευρό των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας «όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή».

Ήδη έχει ληφθεί σειρά μέτρων τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών, ενώ όπως τονίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα δεκαήμερο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάρχουν και άλλα κονδύλια που θα διατεθούν για να επανέλθει η Θεσσαλία στην κατάσταση πριν τις καταστροφές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν στη Θεσσαλία από τις θεομηνίες «Ντάνιελ» και «Ελίας» ξεπερνούν 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 2 δισ. αφορούν τις υποδομές, ενώ πάνω από ένα δισ. ανέρχονται οι αποζημιώσεις.

Όπως είχε αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναμένεται να ξεπεράσουν το αρχικώς υπολογισθέν ποσό των 260 εκατ. ευρώ.

Ανοικτή είναι η πλατφόρμα για το Μέτρο 5.2 για δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων σε Θεσσαλία, Έβρο, Β. Φθιώτιδα, ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβει το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την ενεργοποίηση του Μέτρου ενίσχυσης για τις παρακάρλιες περιοχές. Αμέσως μετά θα εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση και η σχετική πρόσκληση, το αργότερο έως 31 Μαρτίου με 15 Απριλίου 2024.

Το εν λόγω μέτρο είναι ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ για καθένα από τα δύο χρόνια εφαρμογής του.

Στα 43 εκατ. ευρώ ανέρχονται μέχρι στιγμής τα χρήματα που έχουν διατεθεί από την πρώτη αρωγή και αφορά περίπου 20.000 αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος.

Όπως είχε προαναγγείλει, την επόμενη περίοδο θα ξεκινήσει η καταβολή της προκαταβολής για το φυτικό κεφάλαιο και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το ποσό της Κρατικής Αρωγής που έχει καταβληθεί σε επιχειρήσεις και αγρότες για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ. Επίσης, μέχρι τώρα 2.909 επιχειρήσεις και αγρότες έλαβαν την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής.

Η πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζεται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής και έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 57,3 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος παραγωγής, έχει ανακοινωθεί φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για τα επόμενα 2+8 χρόνια. Πρόκειται για πρωτοβουλία που εξασφαλίζει πολύ χαμηλές τιμές στο αγροτικό ρεύμα και εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει την KW στα 2 πρώτα χρόνια κάτω από τα 10 λεπτά για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή είναι συνεπείς και κάτω από τα 11 λεπτά για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τα χρέη τους. Για τα επόμενα 8 χρόνια για το 1/3 της κατανάλωσης η εκτιμώμενη τιμή θα είναι ενιαία στα 9 λεπτά.

Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται άμεσα από 3MW σε 6MW ο «κλειδωμένος» ηλεκτρικό χώρος διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ (6MW Χ 225 υποσταθμοί στη χώρα = 1350MW), ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για ΦΒ των αγροτών με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο από 10kW σε 50kW.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η ρύθμιση των χρειών από τους ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, τα οποία σήμερα φτάνουν τα 87 εκατ. ευρώ πανελλαδικά. Στην Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν οι σχετικές δραστηριότητες στον νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΒ της Θεσσαλίας (8 εκατ. ευρώ).

Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα υπόλοιπα (76 εκατ. ευρώ) χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος.

Σημαντική τομή είναι το Πρόγραμμα Απόλλων. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλεγούν ώριμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα είναι έτοιμα εντός διετίας.

Η ενέργεια που θα παράγεται από τα έργα αυτά θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των ΔΕΥΑ αλλά και των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ & ΓΟΕΒ).

Μέσα από το Πρόγραμμα Απόλλων δηλαδή, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος που εμποδίζει την εκπλήρωση της καίριας αποστολής τους αλλά και ανακόπτει την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Τέλος, τη Δευτέρα, 1η Απριλίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η προκαταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό Πετρέλαιο, ύψους 41 εκατ. ευρώ. Όπως είχε αναφέρει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, από το 2025 η καταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο θα γίνει μόνιμη και θα ακολουθηθεί νέα μέθοδος όπου το 50% δεν θα δίνεται αλλά το ποσό της επιστροφής θα συνδέεται με τη κατανάλωση κάθε αγρότη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

