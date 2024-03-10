Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταδικάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την φραστική επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κύριος Μαρινάκης προσθέτει πως "οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία".

Δήλωση Παύλου Μαρινάκη

"Εκφράζουμε την αυτονόητη και κατηγορηματική καταδίκη μας για την φραστική επίθεση που δέχθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και για τον τραυματισμό αστυνομικού" σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κύριος Μαρινάκης προσθέτει πως "οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκη Επίθεση Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark