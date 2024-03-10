"Εκφράζουμε την αυτονόητη και κατηγορηματική καταδίκη μας για την φραστική επίθεση που δέχθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και για τον τραυματισμό αστυνομικού" σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Ο κύριος Μαρινάκης προσθέτει πως "οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία".
