"Εκφράζουμε την αυτονόητη και κατηγορηματική καταδίκη μας για την φραστική επίθεση που δέχθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και για τον τραυματισμό αστυνομικού" σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κύριος Μαρινάκης προσθέτει πως "οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.