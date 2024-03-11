Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για το πόρισμα του κόμματος για την τραγωδία των Τεμπών

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το πόρισμα του δεν ζητάει προανακριτική αλλά να πάει απευθείας στη Δικαιοσύνη με μόνη την άρση της ασυλίας του Κ. Αχ. Καραμανλή», αναφέρουν κομματικές πηγές.
Προσθέτουν ότι «έχει τελέσει τα αδικήματα δια παραλείψεως και δεν ισχύει γι' αυτόν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».
Πηγή: skai.gr
