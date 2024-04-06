Η καθοριστική συμβολή της Νέας Δημοκρατίας στην ανάπτυξη, η προαγωγή της δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία, η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα με τις οποίες προσπαθεί πάντα να δίνει λύσεις η κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν μερικά από τα κύρια σημεία της ομιλίας του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η Νέα Δημοκρατία, στα 50 της χρόνια, είναι πιο νέα και πιο δυνατή από κάθε άλλη πολιτική παράταξη στη χώρα. Στα υπόλοιπα κόμματα υπάρχουν νέοι άνθρωποι, όμως η εμφάνιση, το φέρεσθαι, ακόμη και η βιολογική ηλικία καθαυτή, μπορεί να παραπλανούν. Οι αντιλήψεις και οι ιδέες μετράνε. Κι εκεί η 50χρονη Νέα Δημοκρατία, κατεξοχήν όπως εκπροσωπείται από τον πρόεδρό μας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κυριολεκτικά δεν έχει αντίπαλο».

Στο πλαίσιο μιας σύντομης αναδρομής, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «αναλάβαμε την ηγεσία του τόπου το 2019 σε μια κρίσιμη συγκυρία, με μια κοινωνία φορτωμένη με φόρους, με την ανεργία να καλπάζει, τους νέους να φεύγουν, χωρίς επενδύσεις, στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων. Πέντε χρόνια μετά, η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μονοψήφια ποσοστά ανεργίας, με την κοινωνία ανακουφισμένη από φόρους, με τον κατώτατο μισθό να ξεπερνά τα 800 ευρώ. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα φιλική προς επενδύσεις, με αυξημένο κύρος και γόητρο στο εξωτερικό».

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στις φαύλες μεθόδους, όπως χαρακτηριστικά είπε, στις οποίες καταφεύγει η αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «απέναντί μας έχουμε την προ πολλού περιθωριοποιημένη και αποτυχημένη μέθοδο της λάσπης, αυτή που εξακολουθούν να επιλέγουν εκείνοι που καταφεύγουν, προφανώς λόγω απελπισίας, ακόμη και στις αισχρές συκοφαντίες. Στις βρώμικες συναλλαγές με συγκεκριμένα συμφέροντα, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την πολιτική σταθερότητα στην πατρίδα μας. Όλα αυτά όμως αποδεικνύουν καθημερινά το γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί εκεί όπου οι άλλοι πασχίζουν να ανακαλύψουν προβλήματα και εμπόδια, η Νέα Δημοκρατία δίνει λύσεις».

Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα φορολογίας, ο υφυπουργός επισήμανε ότι «εμείς ως πολιτική διοίκηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βρισκόμαστε εξ ορισμού στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ανθίζει, επιταχύνεται και μεγιστοποιείται η ανάπτυξη. Αναφέρω πρόχειρα μερικά μόνο από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, όπως

Η καινούργια φορολογική νομοθεσία που ψηφίσαμε, με την αποκατάσταση του δικαίου και της ισονομίας ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους φορολογούμενους.

Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές στο σύνολο της αγοράς.

Η συνεχής και αδιάκοπη, πεισματική προσπάθεια να αναχαιτίσουμε τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Η προώθηση της ψηφιοποίησης των συναλλαγών των Ελλήνων με τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

Το πολύπλευρο χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης με τον πολίτη, στον οποίον παρέχουμε περισσότερα και καλύτερα εργαλεία ώστε να συμμετέχει, άμεσα και ενεργά, στην εμπέδωση της δικαιοσύνης.

Και όπως έχουμε πει επανειλημμένα, το τονίζει και ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, τα αυξημένα έσοδα από τη φορολογία επιστρέφονται στην κοινωνία, στους πολίτες, στην παιδεία, την υγεία, τις υποδομές».

Κλείνοντας την ομιλία του στο 15ο Συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε πως «Η ιστορία, όλα όσα πέρασε και όλα όσα πέτυχε η Νέα Δημοκρατία στην 50χρονη διαδρομή της, είναι αυτή που μας εμπνέει. Το σήμερα όμως και, ακόμη περισσότερο, το αύριο, αποτελούν την πιο μεγάλη, την πιο συναρπαστική πρόκληση για όλους μας. Ένα μέλλον που, χάρη στο ιδεολογικό οπλοστάσιο, την προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της προόδου και της ανάπτυξης, αλλά και της στιβαρής ηγεσίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προδιαγράφεται λαμπρό για την παράταξή μας.

Και αξίζει να τα γιορτάσουμε με μια μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

