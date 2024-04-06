Το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης «που συνιστά ένα καθοριστικό κομμάτι της μεγάλης προσφοράς της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τις Ελληνίδες, τους Έλληνες», ανέδειξε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

«Αυτή την πορεία ακολουθήσαμε και ακολουθούμε, με συνέπεια και συνέχεια, εδώ και 50 χρόνια. Με τον ιδρυτή της παράταξής μας Κωνσταντίνο Καραμανλή, όλους τους Προέδρους μας που ακολούθησαν και πιο πρόσφατα με τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι αυτή η πορεία, που επιτρέπει στο κόμμα μας και να εξελίσσεται, αλλά και να ισχυροποιείται, διευρύνοντας τον κοινωνικό και πολιτικό χώρο στον οποίο απευθύνεται» υπογράμμισε η υπουργός, προσθέτοντας ότι «οι περισσότερες και πιο μεγάλες αλλαγές, σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αυτές που προσδιόρισαν την πορεία του τόπου και του λαού μας, έχουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας».

Η κυρία Κεραμέως στάθηκε στην εντυπωσιακή, όπως τη χαρακτήρισε, πορεία που καταγράφει η ελληνική οικονομία τα τελευταία πέντε χρόνια, και στα οφέλη που αυτή η πορεία έχει αποφέρει στην κοινωνία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, στις τομές που συντελέσθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην εφαρμογή της αξιολόγησης, στον καθορισμό του νέου τρόπου επιλογής διοικήσεων στους φορείς του δημοσίου, στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη δικαιοσύνη και τα εργασιακά, στη διαμόρφωση του νέου φορολογικού συστήματος, στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και στη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου.

«Αλλαγές, που όταν τις ανακοινώσαμε, πολλές πριν τις εκλογές του 2019, οι περισσότεροι πίστεψαν ότι ήταν απλώς μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρισμα. Ότι δεν θα γίνουν ποτέ πράξη. Τους διαψεύσαμε. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετέτρεψε τις δεσμεύσεις μας σε έργο χειροπιαστό» παρατήρησε η υπουργός.

«Αυτό που μας διαφοροποιεί από τα άλλα πολιτικά κόμματα, είναι ότι δεν μας φοβίζει το πολιτικό κόστος. Δεν μας σταματούν ιδεοληπτικές αντιδράσεις. Δεν αλλάζουν την απόφαση μας πρόσκαιρες δυσκολίες» σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας της η κυρία Κεραμέως, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «η πολιτική των μεταρρυθμίσεων, είναι μια δύσκολη πολιτική. Κάθε αλλαγή, ανατρέπει συνήθειες κι αντιλήψεις, αντιμάχεται ιδεοληψίες. Συχνά, έχει πολιτικό κόστος, που κάποιες φορές διαρκεί χρόνια, μέχρι τα αποτελέσματα να δικαιώσουν την αλλαγή που έγινε».

Επιπροσθέτως, η υπουργός τόνισε ότι «σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, οι μεταρρυθμίσεις είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ» επισημαίνοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί «όχι μόνο γιατί οι πολιτικές που ασκούνται πρέπει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα ενός τεχνολογικά εξελισσόμενου και απολύτως διασυνδεδεμένου κόσμου, αλλά και γιατί οι πολιτικές αυτές, είναι οι μόνες που διασφαλίζουν παραγωγικά αποτελέσματα για τον μέγιστο δυνατό αριθμό πολιτών».

«Η παράταξή μας ανταποκρίνεται με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ενός κόσμου που διαρκώς αλλάζει, πολεμώντας την αδράνεια, πολεμώντας τον λαϊκισμό» σχολίασε η κυρία Κεραμέως δίνοντας το σύνθημα πως «οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται. Η Ελλάδα αλλάζει. Στην πράξη».

Η υπουργός αναφέρθηκε και στον συμβολισμό της επιλογής να διεξαχθεί το 15ο Συνέδριο της κυβερνώσας παράταξης στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστή επιλογή για το χώρο διεξαγωγής του 15ου συνεδρίου μας, από το Ζάππειο. Από το χώρο που είναι ταυτισμένος με την ιστορική και καθοριστική για την πατρίδα μας απόφαση του ιδρυτή της παράταξής μας Κωνσταντίνου Καραμανλή, για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε σχετικά.

Κλείνοντας την ομιλία της και απευθυνόμενη προς τους συνέδρους του κόμματος έστειλε μήνυμα ενότητας ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών.

«Στις 9 Ιουνίου, όλες και όλοι, με πρώτο τον Πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, καλούμαστε να κερδίσουμε μία ακόμα εκλογική μάχη. Για να συνεχίσουμε δυναμικά την προσπάθεια για την Ελλάδα της προόδου, της σιγουριάς, της αυτοπεποίθησης, της προοπτικής, για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

