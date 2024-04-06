Αυγενάκης: Η ΝΔ σήμερα υλοποιεί απόλυτα τις ιδρυτικές της αξίες, υπηρετώντας τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους

Στο αποτύπωμα της διαχρονικής προσφοράς της Νέας Δημοκρατίας στον τόπο στην διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών από την ίδρυση της αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης στην ομιλία του, στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε την ισχυρή παρουσία της Νέας Δημοκρατίας τονίζοντας ότι η προσφορά της υπήρξε και παραμένει καταλυτική στην προκοπή και την ενότητα όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων έχοντας ως βασικό άξονα της το εθνικό συμφέρον του τόπου.

«Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτή τη μακρόχρονη διαδρομή προσφοράς» τόνισε ο κ. Αυγενάκης,

«Όλοι μας, ο καθένας με τις δυνάμεις του, προσφέρουμε προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να καταφέρει στη διάρκεια αυτών των 50 ετών του βίου της να αποτελεί την πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό αλλά και την πολιτική ελευθερία με την έννομη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη» προσέθεσε.

Ο κ.Αυγενάκης επισήμανε ακόμη ότι "η κατάκτηση αυτή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν δε διατηρούσαμε αναλλοίωτη την ταυτότητα της ιστορικής μας παράταξης, έτσι ακριβώς όπως την προσδιόρισε ο ιδρυτής της, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, στη Διακήρυξη της 4ης Οκτωβρίου του 1974: «Θα υπηρετούμε πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους, πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς».

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Αυγενάκης, «αντανακλά και ενισχύει με τον πιο ισχυρό με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο αυτή την αλήθεια.

«Η Ελλάδα μας», είπε, «μέσα από την αδάμαστη προσπάθεια της Κυβέρνησής μας αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, κατάφερε από ουραγός στην ανάπτυξη που ήταν το 2019 στην Ευρώπη να είναι σήμερα μία από τις δυναμικότερες οικονομίες της και από πρόβλημα μεταμορφώθηκε σε παράδειγμα προς μίμηση και σε πεδίο νέων προοπτικών.

Και πράγματι, πέντε χρόνια μετά, και παρά τα εμπόδια που μεσολάβησαν, τα πάντα στη χώρα μας είναι διαφορετικά και πολύ καλύτερα. Η Ελλάδα του 2024 εμφανίζει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, έχοντας πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και μονοψήφια ανεργία».

Τέλος, αναφερόμενος στην αγροτική πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Αυγενάκης τόνισε τα εξής:

«Στηρίζουμε ουσιαστικά και με όλες μας τις δυνάμεις τον πρωτογενή μας τομέα, ενισχύοντας εκ βάθρων το δομικό ρόλο που διαδραματίζει στο νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, αλλά και στην αντιμετώπιση μέγιστων αναδυόμενων προκλήσεων όπως αυτή της κλιματικής κρίσης.

Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι για όλους μας που οραματιζόμαστε, βλέπουμε και χτίζουμε κάθε μέρα - ο καθένας από την δική του θέση - ένα νέο μοντέλο αγροτικής οικονομίας, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και η μελισσοκομία, αλλά πάνω από όλα, η δύναμη, το φιλότιμο, η δημιουργικότητα και η αγάπη που έχουν όλοι οι αγρότες μας, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα και κινητήριο δύναμη για το νέο αύριο που επιδιώκουμε για εμάς και τα παιδιά μας.»

Πηγή: skai.gr

