Υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην εκκλησία διαχρονικά, θα ακούσουμε τις απόψεις της αλλά στο τέλος της ημέρας θα είμαστε συνεπείς στους πολίτες που μας ψήφισαν, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας, τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, και πρόσθεσε: «αλίμονο αν ένα θέμα που ρυθμίζει δικαιώματα των παιδιών διχάζει».

Ειδική αναφορά έκανε όμως και στο θέμα της ακρίβειας και της αντιμετώπισής της λέγοντας: «όταν έχεις δυναμικό φαινόμενο πρέπει να έχεις δυναμική αντιμετώπιση επεξεργαζόμαστε τα πάντα» και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που στηρίζεται σε 3 άξονες: αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που θα μείνει και όταν η πληθωριστική κρίση αποχωρήσει, αυξημένοι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ κατά της αισχροκέρδειας και στοχευμένες παρεμβάσεις πχ πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα, μέτρα που μετριούνται όπως είπε στην πράξη.

Επίσης, δήλωσε πως η εισαγόμενη ακρίβεια και όχι ακρίβεια Μητσοτάκη στον ευρωπαϊκό μέσο όρο η χώρα μας λίγο πιο κάτω, υπάρχουν οι θιασώτες των μαγικών λύσεων και του πατήματος κουμπιών. Αναφερόμενος σε στοχευμένες παρεμβάσεις, είπε πως βρεφικό γάλα οπωροκηπευτικά, η αντιπολίτευση τις απαξιώνει, θα λύσετε λέει το πρόβλημα; όλα μαζί τα μέτρα έχουν την αξία τους και μετριούνται στην πράξη, όταν έχεις δυναμικό φαινόμενο πρέπει να έχεις δυναμική αντιμετώπιση, επεξεργαζόμαστε τα πάντα».

