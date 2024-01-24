Κασσελάκης για τις τράπεζες: «Καρτελοποίηση, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, υπέρογκα κέρδη, εργασιακή επισφάλεια»

Ερώτηση στη Βουλή για τις τράπεζες θα καταθέσει στο προσεχές διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ θα παρουσιάσει και τις θέσεις του για τη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπία εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά τη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του στη Βουλή, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση που δείχνει δυστυχώς ότι ένας θεωρητικά ώριμος κλάδος όπως είναι ο κλάδος των τραπεζικών, είναι ένας κλάδος που δεν δουλεύει σωστά στην Ελλάδα. Είναι ένας κλάδος που έχει χαρακτηριστικά καρτελοποίησης, στον οποίο ο ανταγωνισμός δεν δουλεύει, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλή, τα κέρδη είναι υπέρογκα και οι εργαζόμενοι είναι σε επισφάλεια για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον Έλληνα πολίτη».

Ο τομεάρχης Εργασίας Γιώργος Γαβρήλος που μετείχε στη συνάντηση ανέφερε: «Απέναντι στα υπερκέρδη των τραπεζών προτάσσουμε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, με κανονισμούς εργασίας και πλήρη δικαιώματα. Και ασφαλώς ζητούμε τις παροχές καλύτερων υπηρεσιών από τις τράπεζες στην περιφέρεια, με διατήρηση καταστημάτων για να καλύπτονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

Ο τομεάρχης Οικονομικών Νίκος Παππάς ανέφερε: «Η διατήρηση των καταστημάτων είναι ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης, οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού». Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέδειξε το θέμα στη Βουλή και πρόσθεσε: «Οι τράπεζες είχαν υπέρογκα κέρδη 4,3 δισ. ευρώ το 2023 και δεν εξηγείται με την απλή λογική το δημόσιο να αποσύρεται από τη συμμετοχή του σε τόσο κερδοφόρες εταιρείες». Αφού σημείωσε τη μεγάλη διαφορά στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, πρόσθεσε ότι «θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα».

Κλείνοντας, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε: «Θα προχωρήσουμε, στο επόμενο διάστημα, στην κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης και θα παρουσιάσουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τον τραπεζικό τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.