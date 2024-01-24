«Τα σημερινά γεγονότα, όπως και αυτά πριν από ένα μήνα, με την έξωση οικογένειας αναπήρων παρουσία των ΜΑΤ, θα είναι σκηνές αλλεπάλληλες από ένα δυστοπικό μέλλον, αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή», αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, σε δήλωση της «για τη βίαιη έξωση» της Ιωάννας Κολοβού.

Η κυρία Αυγέρη σημειώνει ότι «ο πτωχευτικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας άφησε απροστάτευτες την πρώτη κατοικία και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και ότι «τον περασμένο Δεκέμβριο, κάνοντας σέρβις στους servicers, δεν αξιοποίησε καν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα κόκκινα δάνεια, την προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

