Σε μια «πυροσβεστική» δήλωση για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια προέβη ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, με ανάρτησή του στo Χ.

Από την τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας «με καλούς φίλους, συναγωνιστές και στελέχη», όπως αναφέρει, ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει ότι «δεν θα αφήσουμε μια διαφωνία να διχάσει την παράταξη».

«Ο Πρωθυπουργός έχει την απόλυτη στήριξή μας και έτσι θα συνεχίσουμε συντεταγμένα την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους!», καταλήγει ο Μ. Βορίδης.

