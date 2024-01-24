Κατρίνης: Συνειδητή η επιλογή της κυβέρνησης να υπονομεύσει τη συναίνεση για τους απόδημους

Έντονα επικριτικός απέναντι στις πρακτικές της κυβέρνησης , στην οποία καταλόγισε αλαζονεία, ακραία καθεστωτική νοοτροπία και τακτικισμό στα όρια του κυνισμού, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης , μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο.

Επισήμανε ότι «ο κ.Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης περίπου ως κομπάρσους που έχουν την υποχρέωση να βάζουν πλάτη στις επιδιώξεις του. Είναι καιρός να αντιληφθούν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προσφέρεται για να βάζει πλάτη στον κ.Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση του.»

Αναφερόμενος στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά τόνισε ότι «η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να υπονομεύσει τη συναίνεση. Γιατί δεν την ενδιαφέρει να διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Την ενδιαφέρει να παγιδεύσει ή να συκοφαντήσει όσους προσέρχονται με πνεύμα συναίνεσης σε αυτή τη συζήτηση.»

Επισήμανε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε ένα κοινό τόπο, είναι να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία, να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο νομοσχέδιο με αποδοχή της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια να ξεκινήσει διαβούλευση για μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, έχοντας δει και αξιολογήσει την εφαρμογή της στις ευρωεκλογές.

Αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο, ο κ.Κατρίνης τόνισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της αποχής των πολιτών από τις εκλογές, δεν θα λυθεί με την επιστολική ψήφο. «Η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές συνδέεται με την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Όταν μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί και επιχειρεί να ελέγξει θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να πείσει ότι έχει ως στόχο την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Όταν μια κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε μέσο και τρόπο εδώ και ενάμιση χρόνο να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών, πιστεύει κανείς ότι οι πρακτικές αυτές δεν γίνονται αντιληπτές από τους πολίτες;»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όταν μια κυβέρνηση παρεμποδίζει την έρευνα για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όταν επιχειρεί να επιρρίψει τις ευθύνες σε νεκρούς για να διαγράψει τις ευθύνες των δικών της στελεχών, πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά δεν έχουν αρνητική επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την πολιτική; Όταν μια κυβέρνηση αφήνει ανυπεράσπιστους τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια, όταν κάνει ότι δεν βλέπει οργανωμένα συμφέροντα που βγάζουν δισεκατομμύρια εις βάρος των πολιτών, τότε η πολιτική παραδίδει την αυτονομία της, χάνει τη χρησιμότητά της, μετατρέπεται σε όμηρο οικονομικών συμφερόντων.»

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι «πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός έδειξε στους βουλευτές και στους Υπουργούς του το δρόμο της αποχής, προκειμένου να μην προκληθεί κυβερνητική κρίση αλλά και ρήγμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Η εικόνα όμως ενός Πρωθυπουργού που υποδεικνύει ο ίδιος την αποχή στους βουλευτές του για να κρυφτούν ουσιαστικά και να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα, τι μήνυμα δίνει στους πολίτες;’»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.