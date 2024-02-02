Η οικονομία θα κρίνει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά τα μέτωπα που έχει ανοίξει η κυβέρνηση. Από τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τις αγροτικές – φοιτητικές κινητοποιήσεις και ασφαλώς την ακρίβεια στην αγορά με τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό που κρατούν από τον κυβερνητικό στρατόπεδο, μετά και τη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, είναι πως η Νέα Δημοκρατία αντέχει τις πολλαπλές πιέσεις. Στην εκτίμηση ψήφου χάνει μια μονάδα σχέση με την τελευταία μέτρηση (18-20 Δεκεμβρίου) και αποτυπώνεται στο 36%. Την ίδια ώρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κάνουν βήμα πίσω κατά μισή μονάδα και βρίσκονται στο 13,5% και 14,5% αντίστοιχα.

Για άλλη μια φορά καταγράφεται η παραδοξότητα οι δυο κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης να μην μπορούν να καρπωθούν τις αναταράξεις που καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ποιος δείχνει να καρπώνεται κάποιο κέρδος; Η Ελληνική Λύση η οποία ανεβαίνει στο 7,5% από 6% στην προηγούμενη μέτρηση. Είναι σαφές πως ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει βρει αρκετό χώρο για να ασκήσει αντιπολίτευση στα «δεξιά» της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια πραγματοποιεί μια κίνηση με προοδευτικό και φιλελεύθερο πρόσημο την ώρα που η Ελληνική Λύση δείχνει τα αντανακλαστικά της μαζεύοντας την πιο συντηρητική ψήφο. Όλο αυτό το διάστημα, άλλωστε η γαλάζια παράταξη έχει περάσει από «χίλια κύματα» από τις δηλώσεις των βουλευτών που εκφράζουν τη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο και προαναγγέλλουν είτε την καταψήφιση είτε την αποχή.

Ο πρωθυπουργός έχει ακόμα 13 ημέρες να κλείσει τις «ρωγμές» και να περιορίσει τις απώλειες, καθώς ο γάμος και τη τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών θα ψηφιστεί, όπως έγινε γνωστό χθες, στις 15 Φεβρουαρίου. Στην πλειοψηφία, πάντως πιστεύουν πως ο χρόνος θα «καταλαγιάσει τα πάθη» και μέχρι τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Όλα δείχνουν πως βασικός στόχος είναι να μην διαρραγεί ο «ομφάλιος λώρος» με το χώρο του κέντρου που δίνει τη νίκη στο κόμμα από το 2019.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπηση της Pulse, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πτώση αν και μικρή είναι συνεχής. Και το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αδυνατεί να αναδειχθεί ο ισχυρός πόλος που θα κυνηγήσει την εξουσία μετά τις ευρωεκλογές. Για να γίνει κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης χρειάζεται και μια διαφορά «ασφαλείας» από τον Στέφανο Κασσελάκη, άνω των τριών μονάδων, αλλά και ένα πολύ καλό ποσοστό.

Τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν μια στασιμότητα στο σενάριο ψήφου με κατανομή των αναποφάσιστων: ΚΚΕ 10%, Σπαρτιάτες 3%, ΝΙΚΗ 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Νέα Αριστερά 2,5%, ΜέΡΑ25 2,5%.

Από την έρευνα της Pulse προκύπτει με τον πιο εμφατικό τρόπο πως η οικονομία θα είναι το πεδίο στο οποίο θα «παιχτούν» τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Στην ερώτηση τι σημαίνει «η ακρίβεια, οι αυξήσεις των τιμών και γενικά τα οικονομικά» το 93% απάντησε πως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα (40%) ή ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα (53%). Αυτή την περίοδο στην κορυφή της ατζέντας είναι οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Και δεν είναι τυχαίο πως όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα βρεθούν στην Agrotica προκειμένου να αναλύσουν τις δικές τους προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής που ταλανίζουν αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ μαζί τους συναντήθηκε και ο πρωθυπουργός στη Βόνιτσα.

Αναμφισβήτητα ένα κομμάτι προβληματισμένων πολιτών παραμένει στην «γκρίζα ζώνη» και περιμένει να τοποθετηθεί. Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου στην αποχή/άκυρο και στους αναποφάσιστους βρίσκεται το 15% όσων συμμετείχαν στην έρευνα της Pulse. Ο φόβος της κάθε κυβέρνησης σε κάλπες όπως οι ευρωεκλογές είναι η κοινή γνώμη να επιχειρήσει να δώσει ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, από τη στιγμή που δεν κρίνεται η εξουσία. Και αυτό είναι σαφές πως θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους.

Πηγή: skai.gr

