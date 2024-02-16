Η παγίδα των ευρωεκλογών για τα κόμματα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τις «παγίδες» των φετινών ευρωεκλογών τις γνωρίζουν καλά τα κόμματα και προσπαθούν να τις αποφύγουν. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εφησυχασμός είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν αναμένεται – εκτός απροόπτου - να υπάρξουν μεγάλες μεταβολές του πολιτικού σκηνικού από τις κάλπες που θα στηθούν τον Ιούνιο. Αυτό δείχνουν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Ακόμα και κάποιες μικρές απώλειες να καταγράψει η γαλάζια παράταξη άπαντες θα θεωρήσουν πως αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας και ένα μήνυμα προς τη σημερινή κυβέρνηση που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία της. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που ψηφίστηκε χθες, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, τα ζητήματα της ασφάλειας και η ακρίβεια δεν μπορεί να μην επηρεάσουν ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος.

Τι μπορεί να σημαίνει, όμως για τη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό στη ζώνη του 35%, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, όταν η αντιπολίτευση απέχει κατά 20 μονάδες από τον πρώτο; Η έλλειψη ισχυρού αντιπάλου ενέχει σοβαρούς κινδύνους αποσυσπείρωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να εκπέμψει ένα μήνυμα «συνέχειας» και εμπιστοσύνης που βγάζει η σημερινή κυβέρνηση, καθώς και να σχηματίσει έναν καθαρό «διάδρομο» μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Οποιαδήποτε μεγαλύτερη πτώση στα νούμερα θα δώσει στην αντιπολίτευση το δικαίωμα να μιλήσει για «φθορά» και για «ξήλωμα του κυβερνητικού πουλόβερ». Στην μεταπολίτευση κανείς πρωθυπουργός δεν κατάφερε να κερδίσει τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει στη δεύτερη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αρχίσει να οραματίζεται τον παλαιό δικομματισμό όπως αναπτύχθηκε μέχρι και το 2009. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να ανακάμψει και διατηρηθεί κάτω από τη Νέα Δημοκρατία ο Στέφανος Κασσελάκης θα επαναφέρει το αφήγημα της «κυβερνώσας αριστεράς» που πλέον μοιάζει να απομακρύνεται. Ασφαλώς και για τα δυο κόμματα της αντιπολίτευσης οι ευρωεκλογές αποτελούν «παγίδα» ειδικά για τη συζήτηση που αναμένεται να ανοίξει για την ανασύνταξη των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα «ναυάγιο» που θα αναδείξει τις διαφορετικές στρατηγικές που υπάρχουν. Το πόσο ξεκάθαρη θα είναι η διαφορά μεταξύ τους αποτελεί κομβικό σημείο. Όπως και το αν ο δεύτερος θα καταφέρει να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του 20%. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το ποιος θα ηγηθεί μιας τέτοια προσπάθειας αποτελεί το μείζον θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει στην ευρωκάλπη να αποδείξει πως είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και το ΠΑΣΟΚ να πείσει πως μόνο με εκείνο στη δεύτερη θέση και με ένα καλό ποσοστό μπορεί να επιτευχθεί η «ένωση» και να ολοκληρωθεί η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

