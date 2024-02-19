Προβάδισμα της ΝΔ τόσο στις επικείμενες ευρωεκλογές όσο και στις εθνικές εκλογές αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action News.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ παραμένει στην τρίτη θέση στην εκτίμηση ψήφου.

Η ακρίβεια και η οικονομία προβληματίζουν περισσότερο τους πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ενώ θεωρούν πως τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες δεν είναι ικανοποιητικά.

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,1%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο μονοψήφιο 9,9% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση (7,5%), το ΚΚΕ (7,4%), η Νίκη με 3%. Εκτός Βουλής μένουν «Σπαρτιάτες», Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25, ενώ αναποφάσιστοι εμφανίζονται οι πολίτες σε ποσοστό 21%.

Στην εκτίμηση ψήφου για τις ευρωεκλογές, η ΝΔ συγκεντρώνει 34,3%, έχοντας διαφορά 19,7 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που κινείται στο 14,6%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 12,5%, η Ελληνική Λύση με 9,5% και το ΚΚΕ με 9,4%.

Στην εκτίμηση φήφου για τις εθνικές εκλογές, η ΝΔ διευρύνει το προβάδισμα στις 21,2 μονάδες από τον δεύτερο, καθώς συγκεντρώνει 36,2%, έναντι 15% του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση συγκεντρώνει 12%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 9,5% και Ελληνική Λύση με 8,7%.

Εκτός Βουλής μένουν οι «Σπαρτιάτες» με 2,5%, ενώ τον πήχη περνούν η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% και η Νίκη 3,8%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 36,9%. Ακολουθεί ο «κανένας» με 29,4%, πολύ πίσω ο Στέφανος Κασσελάκης με 7,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,8% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,2%.

Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός είναι ο Κ. Μητσοτάκης με 41,6% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο γ.γ. του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας με 39,1%, ο Ν. Ανδρουλάκης με 30,6%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 29,9%, ο Κ. Βελόπουλος με 25,6%, ο Στ. Κασσελάκης με 22,2%, ο Αλ. Χαρίτσης με 19,1%, ο Δ. Νατσιός με 15,2% και ο Β. Στίγκας με 8,5%.

Στην ερώτηση για το πιο πρόβλημα σας απασχολεί περισσότερο το 59,6% λέει ακρίβεια και ανατιμήσεις, το 31,3% οικονομία/ανάπτυξη, το 22,9% εγκληματικότητα, το 17,7% η κατάσταση στο ΕΣΥ, το 13,4% η κατάσταση στην παιδεία και το 12,2% η ανεργία.

Για τη λειτουργία των μη κρατικών ΑΕΙ το 53,4% το κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά ενώ το 39,7% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, ενώ το 6,9% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Αναφορικά με τα μέτρα στους αγρότες και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά το 34,7% λέει όχι, το 19,7% μάλλον όχι, το 19,5% μάλλον ναι, το 15,4% ναι και δεν ξέρω δεν απαντώ το 10,7%.

Πηγή: skai.gr

