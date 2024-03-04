Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Έρευνα για αποστολή μαζικών email από την Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος

Ασημακοπούλου

Έρευνα σχετικά με την αποστολή διαφημιστικών email σε Έλληνες του εξωτερικού, από την ευρωβουλευτή Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου διεξάγει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η κ. Ασημακοπούλου θα είναι εκ νέου υποψήφια με τη ΝΔ. 

Η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος. 

Ειδικότερα σε ανακοίνωση της Αρχής επισημαίνεται:

«Προς απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη φερόμενη αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από ευρωβουλευτή σε απόδημους Έλληνες ενόψει των Ευρωεκλογών, η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επιστολική ψήφος Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark