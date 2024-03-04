Έρευνα σχετικά με την αποστολή διαφημιστικών email σε Έλληνες του εξωτερικού, από την ευρωβουλευτή Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου διεξάγει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η κ. Ασημακοπούλου θα είναι εκ νέου υποψήφια με τη ΝΔ.

Η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση της Αρχής επισημαίνεται:

«Προς απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη φερόμενη αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από ευρωβουλευτή σε απόδημους Έλληνες ενόψει των Ευρωεκλογών, η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος».

