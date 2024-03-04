"Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες που έπαιζαν θέατρο στο Συνέδριο και στα τηλεοπτικά πάνελ, ήρθε σήμερα η ευθεία και άνευ συστολής παραδοχή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ότι το ψήφισμα κατά της Ελλάδας για το κράτος δικαίου όχι μόνο ενορχηστρώθηκε, αλλά γράφτηκε από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ", δηλώνει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός.

"Και μάλιστα, ο κ. Αρβανίτης καυχήθηκε ότι προσωπικά «συνέβαλε ουσιαστικά» στο σημείο που στο ψήφισμα γίνεται λόγος ακόμη και για αναστολή ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη χώρα μας. Είναι πλέον σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο αντιπολιτευτικό του μένος κατά της κυβέρνησης, αδιαφορεί για τη μεγάλη ζημιά που προκαλείται στη χώρα, ακόμα και για την απώλεια κρίσιμων ευρωπαϊκών πόρων που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών" αναφέρει ο κ. Ρωμανός.

"Το δόγμα «γαία, πυρί, μιχθήτω» βρίσκει νέο εκπρόσωπο τον κ. Κασσελάκη και το κόμμα του. Θλιβερό για την Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας. Απολύτως ταιριαστό για τον ΣΥΡΙΖΑ" καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.