Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην εκτίμηση πως ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν «απολύτως σημαντικός» στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προέβη ο πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Βασίλης Τσιαμάντης, κατά την περίοδο 2011 – 2016, καταθέτοντας σήμερα Πέμπτη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Τσιαμάντης προσδιόρισε ως «πρωταρχικότατο» το ρόλο του ανθρώπου, εκτιμώντας πως «προφανώς δεν τηρήθηκε ο κανονισμός ασφαλείας», καθώς ο μηχανοδηγός δεν επικοινώνησε με τον σταθμάρχη. Τόνισε πάντως πως εάν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας «σχεδόν θα είχαν εκμηδενιστεί οι πιθανότητες του δυστυχήματος».

Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ο κ. Αθανάσιος Βούρδας, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ την περίοδο 2015-2017, δηλώνοντας πως για τον ίδιο «είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το σύνολο των εμπλεκομένων δεν εφάρμοσε τον γενικό κανόνα κίνησης και κυκλοφορίας». «Θεωρώ ότι υπήρξαν παραβιάσεις του γενικού κανόνα κίνησης», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν υπήρχε άλλος τρόπος να συντελεστεί τέτοιο δυστύχημα σε διπλή γραμμή. Κύκλοι της πλειοψηφίας επισημαίνουν ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, κατέρριψε με την κατάθεσή του «το πάγιο επιχείρημα της αντιπολίτευσης, ότι η τραγωδία οφείλεται στην απουσία ενοποιημένου συστήματος τηλεδιοίκησης». «Ο κ. Βούρδας, ξεκαθάρισε ότι αυτό που αλλάζει με τα νέα συστήματα είναι η χωρητικότητα του δικτύου, αλλά ποτέ δεν παύει να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης πάντως, τη συζήτηση μονοπώλησε εκ νέου ο ιατρικός φάκελος του μηχανοδηγού της μοιραίας αμαξοστοιχίας, μετά το αίτημα της επιτροπής να της διαβιβαστεί ολόκληρος. Ο Βασίλης Κόκκαλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία για επιχείρηση επίρριψης των ευθυνών στον μηχανοδηγό, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή να κάνει λόγο για «επιχείρηση πεισματικής μετάθεσης ευθυνών σε νεκρούς».

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Δημήτρης Μαρκόπουλος, έκανε γνωστό στην επιτροπή πως ο τέως πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας, κατέθεσε γραπτό αίτημα προκειμένου να κληθεί να εξεταστεί και ο ίδιος. Η Εξεταστική Επιτροπή έλαβε παράταση των εργασιών της έως και τις 22 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

