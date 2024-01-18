Στυλιανίδης: Νέα αρχή στην αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών από Ελλάδα- Τουρκία

Την από κοινού αντιμετώπιση από Ελλάδα και Τουρκία των μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα υπογράμμισε σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στην 'Αγκυρα όπου συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη 18 Ιανουαρίου με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας κ. Ali Yerlikaya.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων για ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο υπουργείων.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την από κοινού αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης διά θαλάσσης και της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Συμφωνήθηκε επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των αρχών του Λιμενικού - Ακτοφυλακής Ελλάδας-Τουρκίας.

Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρχηγείο της Τουρκικής Ακτοφυλακής όπου είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας υπεύθυνο για θέματα ακτοφυλακής κ. Mehmet Saglam και τον Αρχηγό της Ακτοφυλακής της Τουρκίας Αντιναύαρχο Ahmet Kendir.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 'Αγκυρα τον υπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλεξανδράκης και άλλα επιτελικά στελέχη του Σώματος.

Πριν αναχωρήσει από την 'Αγκυρα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε την επίσημη επίσκεψη στην 'Αγκυρα. Είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ali Yerlikaya και το επιτελείο του. Η δική μας αντιπροσωπεία εκτός από μένα ως Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιλάμβανε επίσης τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και δύο βασικά επιτελικά Στελέχη του Σώματος τα οποία μαζί με τον Αρχηγό συζήτησαν θέματα συνεργασίας στο πεδίο.

Η συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών και επιτελικά Στελέχη ήταν πάρα πολύ καλή και έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα. Εξετάσαμε όλα τα στοιχεία που έχουμε σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, κυρίως, βέβαια, εκεί που μας ενδιαφέρει, δηλαδή οι θαλάσσιες διαδρομές των διακινητών και των παράνομων μεταναστών. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο πως θα μπορέσουμε μια άτυπη συνεργασία που υπήρχε μέχρι τώρα να γίνει πολύ πιο συστηματική και να αποκτήσει χαρακτήρα κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος στα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών.

Έγινε παραδεκτό και από τις δύο πλευρές, εμείς το θέσαμε επιμόνως, ότι μόνο με από κοινού αντιμετώπιση θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις ροές προς όφελος και των δύο χωρών και του ελληνικού και του τουρκικού λαού. Αυτό όσο περνά ο καιρός θα αποδειχθεί εμπράκτως στο πεδίο με την μείωση των ροών. Ήδη είχαμε μία σημαντική βελτίωση από τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο αλλά θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.

Πραγματοποιήθηκε επίσης και μία τεχνική συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Αρχηγού της Τουρκικής Ακτοφυλακής, όπου εκεί τα επιτελικά Στελέχη είδαν με πολύ πρακτικό και τεχνικό τρόπο όλες τις λεπτομέρειες της συνεργασίας επί του πεδίου. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με συνεργασία, εκτός από την καθημερινή επαφή που ενδεχομένως να έχουν οι δύο Αρχηγοί.

Θα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να συνεργαστούν για να αποτρέψουν προβλήματα μεταναστευτικών ροών στη θάλασσα, αλλά την ίδια στιγμή θα προχωρήσουμε σύντομα σε μία συνάντηση επιτελικών Στελεχών της Ελλάδας και αντίστοιχα επιτελικών Στελεχών της Τουρκίας, έτσι ώστε να αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών θα έρθει στην Αθήνα για συνάντηση στα μέσα με τέλη Φεβρουαρίου, ως συνέχεια όλων των συναντήσεων που έγιναν με τους ομολόγους του, όπως με εμένα, τον κύριο Καιρίδη και τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Πιστεύω ότι σήμερα έγινε μία νέα αρχή στην από κοινού αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στη θάλασσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

