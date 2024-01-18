Με νέο βίντεο στα social επανήλθε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στο οποίο μιλάει για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας με πρωταρχικό αυτό της ακρίβειας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, περιλαμβάνει στιγμιότυπα από το ευρωκοινοβούλιο ώστε όπως αναφέρει ο ίδιος να διαπιστώσουν οι πολίτες ποια είναι η άποψη των θεσμών για την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα στο βίντεο αναφέρει: «Ξέρω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
Ξέρω ότι σας απασχολούν πιο πολύ η ακρίβεια και τα ρημαγμένα νοσοκομεία από ότι οι θεσμοί. Διότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη.
Αλλά οι θεσμοί είναι η Δημοκρατία μας. Οι θεσμοί είναι η Ηθική της πατρίδας μας.
Δείτε μαζί μου τι λένε στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή για τους Ελληνικούς θεσμούς.
Δείτε ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Δεν είναι απλή απαξίωση.
Είναι εξευτελισμός.
Είναι η αλήθεια που σας κρύβει το πέπλο της προπαγάνδας.
Σήμερα σηκώνουμε το πέπλο λοιπόν.
Και λέμε στους ευρωπαίους αξιωματούχους ότι η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Οι Έλληνες δεν είμαστε έτσι.
Οι θεσμοί θα αναπνεύσουν και πάλι. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.
Δείτε την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:
Ξέρω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματά του.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 18, 2024
Ξέρω ότι σας απασχολούν πιο πολύ η ακρίβεια και τα ρημαγμένα νοσοκομεία από ότι οι θεσμοί. Διότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη.
Αλλά οι θεσμοί είναι η Δημοκρατία μας. Οι θεσμοί είναι η Ηθική της πατρίδας μας.
Δείτε μαζί μου τι λένε… pic.twitter.com/AEi7KoM66s
