Με νέο βίντεο στα social επανήλθε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στο οποίο μιλάει για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας με πρωταρχικό αυτό της ακρίβειας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, περιλαμβάνει στιγμιότυπα από το ευρωκοινοβούλιο ώστε όπως αναφέρει ο ίδιος να διαπιστώσουν οι πολίτες ποια είναι η άποψη των θεσμών για την Ελλάδα.

Ξέρω ότι ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ξέρω ότι σας απασχολούν πιο πολύ η ακρίβεια και τα ρημαγμένα νοσοκομεία από ότι οι θεσμοί. Διότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Αλλά οι θεσμοί είναι η Δημοκρατία μας. Οι θεσμοί είναι η Ηθική της πατρίδας μας. Δείτε μαζί μου τι λένε στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή για τους Ελληνικούς θεσμούς. Δείτε ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι απλή απαξίωση. Είναι εξευτελισμός. Είναι η αλήθεια που σας κρύβει το πέπλο της προπαγάνδας. Σήμερα σηκώνουμε το πέπλο λοιπόν. Και λέμε στους ευρωπαίους αξιωματούχους ότι η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Οι Έλληνες δεν είμαστε έτσι. Οι θεσμοί θα αναπνεύσουν και πάλι. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.»

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 18, 2024

Πηγή: skai.gr

