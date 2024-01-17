Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η εξώδικη δήλωση της οικογένειας του μηχανοδηγού της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, προς την Εξεταστική Επιτροπή, που κατήγγειλε την παραβίαση του ιατρικού απορρήτου του μηχανοδηγού καθώς και αλλοίωση των εγγράφων που κατατέθηκαν.

Το εξώδικο, όπως αναμενόταν, απασχόλησε τις εργασίες της εξεταστικής, με τον πρόεδρο της επιτροπής να τονίζει πως «Καμία εξώδικη διαμαρτυρία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ανάσχεση του έργου της εξεταστικής επιτροπής και της προσπάθειας της να φωτίσει το θάνατο και του μηχανοδηγού αλλά και των υπολοίπων», επαναφέροντας την πρόταση της πλειοψηφίας «η συζήτηση, σε ότι αφορά τον μηχανοδηγό, να μην συνεχίσει να γίνεται με ανοιχτές κάμερες», επιρρίπτοντας ευθύνες στην αντιπολίτευση που την είχε απορρίψει.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αντέδρασαν, επιμένοντας να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία, καταγγέλλοντας την πλειοψηφία για εργαλειοποίηση του ζητήματος, με το κλίμα να ηλεκτρίζεται εντόνως όταν το λόγο πήρε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος σχολιάζοντας «ολίγον ντροπή δεν βλάπτει», με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να του απαντά πως «Δεν είμαστε γιατροί αλλά είμαστε ανακριτές, έχουμε ανακριτικό δικαίωμα, ουσιαστικά από όσο καταλαβαίνω, η πρότασή σας είναι να είναι ανοιχτή η συνεδρίαση» και τον βουλευτή του ΚΚΕ να του ανταπαντά «Ντροπή! Είσαι αισχρός!».

Η αντιπαράθεση που ακολούθησε είναι χαρακτηριστική της έντασης που επικράτησε:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μας λέτε να πάψουμε να είμαστε ανακριτικό όργανο (...) Εσείς καθοδηγήσατε προσωπικά κ. Κόκκαλη σε ανοιχτή διαδικασία. Προσωπικά. Και ήσαστε και από την Λάρισα.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κουτσαβάκια...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κ. Μαρκόπουλε εγώ δεν ευχήθηκα γουρλίδικη επιτροπή...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας επιτρέπω κ. Καραθαρανασόπουλε. Αυτά στους δρόμους όχι εδώ. Τα κουτσαβακίστικα εκεί που ξέρετε. Δεν σας επιτρέπω.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν σου επιτρέπω. Κουτσαβάκι, ε κουτσαβάκι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά εκεί που σας περνάνε. Στους δρόμους και στο πεζοδρόμιο. Όχι εδώ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ αέρα πήρες. Κόφ' το.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το κόφ' το όχι σε εμένα. Ντροπή σας. ντροπή σας. Θα μας δείρετε κ. Καραθανασόπουλε; Έχετε ξεφύγει. Και αν χρειαστεί θα λάβω και μέτρα που έχετε ξεφύγει. Ντροπή σας. τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί; Τι αγοραίο ύφος είναι αυτό; σε ποιους απευθύνεστε; Αν συνεχίσετε έτσι θα πάρω μέτρα κ. Καραθανασόπουλε, δεν σας φοβάμαι στο πεζοδρόμιο αυτά.

Η εργασίες της επιτροπής διακοπήκαν για περίπου μισή ώρα, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης να ζητά να διαγραφούν από τα πρακτικά «φράσεις που δεν αρμόζουν στο ύφος της επιτροπής».

