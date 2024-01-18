Την αντίδραση της Νέας Αριστεράς προκάλεσε η δήλωση του ΓΓ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή ότι «ο γάμος ομοφύλων σημαίνει από χέρι κατάργηση πατρότητας και μητρότητας».



«Ακούγοντας σήμερα τον κύριο Κουτσούμπα στη Βουλή, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς στην θέση του τον κύριο Σαμαρά ή έναν συντηρητικό ιεράρχη. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε ότι ‘’ο γάμος ομοφύλων σημαίνει από χέρι κατάργηση μητρότητας και πατρότητας’’. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επιλέγει να επενδύσει στα φοβικά ένστικτα της ελληνικής κοινωνίας καταφεύγοντας σε αναχρονιστικές αντιλήψεις απέναντι στο δικαίωμα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, στη νομική αναγνώριση της σχέσης τους και στην τεκνοθεσία» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς Κωστής Καρπόζηλος.



«Η Νέα Αριστερά έχει σαφή και καθαρή θέση. Τα δικαιώματα είναι καθολικά. Για όλους και για όλες. Για κάθε πολίτη δίχως εξαιρέσεις. Η κοινωνία θα προχωρήσει» σημειώνει ο κ. Καρπόζηλος.



Απόσπασμα της ομιλίας του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για το θέμα



«… Όταν μιλάμε για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν μιλάμε για την αναγνώριση μιας μορφής συμβίωσης ή για κάποια ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των συμβιούντων, βασικά μιλάμε για την τεκνοθεσία, την από κοινού γονική μέριμνα, τα οποία δεν είναι δύο ξεχωριστές έννοιες.



Το αντίθετο: γάμος ομόφυλων σημαίνει από χέρι κατάργηση της πατρότητας-μητρότητας. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον γονέα 1, 2, 3 και βάλε. Οδηγεί στην ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος με την παρένθετη μητρότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι ήταν και έτσι είναι, όσο κι αν προσπαθούν ορισμένοι να το διαχωρίσουν για ευνόητους λόγους.



Κάνετε, λοιπόν, λέτε, μια σημαντική κίνηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικαλείστε μάλιστα τα δικαιώματα των παιδιών που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια. Αν όντως θέλατε να ρυθμίσετε ή να βελτιώσετε κάποιες ρυθμίσεις που υπάρχουν και που αφορούν τη σχέση ενός παιδιού με την ή τον σύντροφο του φυσικού ή θετού γονιού του, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα μπορούσατε να το κάνετε. Και να καλύψετε κάποια ζητήματα, της καθημερινότητας σε όφελος της προστασίας των παιδιών.



Λέτε ότι θα το φέρετε, επειδή "αυτό ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες". Δεν θα επεκταθώ σήμερα, αλλά αυτό που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακριβώς η διαγραφή των όρων μητρότητας-πατρότητας που εδράζεται στη βιολογική συμπληρωματικότητα γυναίκας- άνδρα στην αναπαραγωγική διαδικασία και η αντικατάστασή τους από το γονέας 1, 2 βάλε κ.λπ. όσα θες.



Είναι η παραπέρα εμπορευματοποίηση της παρένθετης μητρότητας η οποία έχει εξελιχθεί σε μια μπίζνα δισεκατομμυρίων κερδών κι αυτά μόνο πρόοδος δεν είναι. Σκοταδισμός, σύγχρονη βαρβαρότητα, στυγνή εκμετάλλευση είναι.



Η ευθύνη σας είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί δώσατε την ευκαιρία να προβάλλονται σκοταδιστικές απόψεις, από διάφορους αντιδραστικούς, ακροδεξιούς για τον θεσμό της οικογένειας που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα μόνο ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών. Αλλά και σε διάφορες άλλες ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές απόψεις περί "κοινωνικής κατασκευής του φύλου" που φτάνουν να αμφισβητούν ακόμα και την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα και που οδηγούν ακόμα και σε εμπόριο παιδιών, παραγγελίας παιδιών, ευγονικής στην πράξη όπως είχε δηλώσει και υπονόησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Αυτά προς το παρόν. Γιατί θα δούμε και τις συγκεκριμένες διατυπώσεις του νομοσχεδίου της ΝΔ όταν έρθει και θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά. Για να μη μου πει κι ο πρόεδρος ότι είμαι εκτός θέματος, αλλά όλα αυτά αφορούν την ελληνική νεολαία, αφορούν τον Έλληνα εργαζόμενο, την Ελληνίδα εργαζόμενη που βρίσκονται και αυτή την ώρα στους δρόμους του αγώνα».

Πηγή: skai.gr

