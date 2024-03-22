Η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει τα 28 πρώτα ονόματα υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου:



Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ, πρώην Δήμαρχος Σάμου Βανέσα Αρχοντίδου, Επικοινωνιολόγος, Πρέσβειρα Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής Πύρρος Δήμας, Ολυμπιονίκης, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Νόνη Δούνια, πρώην Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, παρουσιάστρια Θανάσης Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Πλαστικός Χειρουργός Σπύρος Καρανικόλας, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου Δημήτρης Κατσαούνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Απόδημος από Καναδά Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωβουλευτής Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος Πρωθυπουργού για θέματα Υγείας, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Όλγα Κουρή-Καλέργη, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, Δικηγόρος Βρυξελλών και Αθηνών Πίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Εθελοντισμού Νέας Δημοκρατίας, Δημόσια Υπάλληλος, Αττικό Νοσοκομείο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ευρωβουλευτής, τ. Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Μπλιούμης, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ, Πτέραρχος εα Νίκος Ναούμης, Πολιτικός Επιστήμων, Συγγραφέας Ορέστης Ομράν, Διεθνής Δικηγόρος, Απόδημος από Βρυξέλλες Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Ολυμπιονίκης Βασίλειος Σακελλάρης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΟΝΝΕΔ, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Απόδημος από Ηνωμένο Βασίλειο Σωτήρης Σέρμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας Δημήτρης Τσιόδρας, Διευθυντής Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού Άρθουρ Τσουχαντάρης, Επιχειρηματίας, Απόδημος από Αυστραλία, Πρόεδρος ΝΟΔΕ Αυστραλίας Βίκυ Φλέσσα, Δημοσιογράφος, Κλασσική Φιλόλογος Νιόβη Χριστοπούλου, Ομογενής Νέας Υόρκης, Δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης Εύη Χριστοφιλοπούλου, Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, πρώην Βουλευτής Αττικής, πρώην Υφυπουργός Παιδείας, πρώην Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πηγή: skai.gr

