Η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει τα 28 πρώτα ονόματα υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου:
- Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ, πρώην Δήμαρχος Σάμου
- Βανέσα Αρχοντίδου, Επικοινωνιολόγος, Πρέσβειρα Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα
- Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής
- Πύρρος Δήμας, Ολυμπιονίκης, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών
- Νόνη Δούνια, πρώην Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, παρουσιάστρια
- Θανάσης Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Πλαστικός Χειρουργός
- Σπύρος Καρανικόλας, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου
- Δημήτρης Κατσαούνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Απόδημος από Καναδά
- Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωβουλευτής
- Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος Πρωθυπουργού για θέματα Υγείας, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
- Όλγα Κουρή-Καλέργη, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
- Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, Δικηγόρος Βρυξελλών και Αθηνών
- Πίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Εθελοντισμού Νέας Δημοκρατίας, Δημόσια Υπάλληλος, Αττικό Νοσοκομείο
- Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής
- Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ευρωβουλευτής, τ. Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας
- Γιώργος Μπλιούμης, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ, Πτέραρχος εα
- Νίκος Ναούμης, Πολιτικός Επιστήμων, Συγγραφέας
- Ορέστης Ομράν, Διεθνής Δικηγόρος, Απόδημος από Βρυξέλλες
- Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Ολυμπιονίκης
- Βασίλειος Σακελλάρης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΟΝΝΕΔ, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Απόδημος από Ηνωμένο Βασίλειο
- Σωτήρης Σέρμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
- Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής
- Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας
- Δημήτρης Τσιόδρας, Διευθυντής Γραφείου Τύπου Πρωθυπουργού
- Άρθουρ Τσουχαντάρης, Επιχειρηματίας, Απόδημος από Αυστραλία, Πρόεδρος ΝΟΔΕ Αυστραλίας
- Βίκυ Φλέσσα, Δημοσιογράφος, Κλασσική Φιλόλογος
- Νιόβη Χριστοπούλου, Ομογενής Νέας Υόρκης, Δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης
- Εύη Χριστοφιλοπούλου, Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, πρώην Βουλευτής Αττικής, πρώην Υφυπουργός Παιδείας, πρώην Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πηγή: skai.gr
