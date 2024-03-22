Δύσκολες ώρες για την τουρκική οικονομία. Στο 50% το επιτόκιο δανεισμού.

Σε υψηλότερο επίπεδο από το 2002, από την εποχή που είχε έρθει ο Ερντογάν στην εξουσία.

«Ο Ερντογάν δήλωνε πως θα τα μειώσει, τα ανέβασε σε επίπεδα ρεκόρ» αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Όσο αυτός ο αδελφός σας θα βρίσκεται στην εξουσία, τα επιτόκια δεν θα αυξηθούν. Τα επιτόκια θα μειώνονται συνέχεια. Ίσως να αυξηθούν στις ΗΠΑ, ίσως να αυξηθούν και στην Ευρώπη, όμως στην Τουρκία θα μειωθούν» έλεγε ο Ερντογάν.

«H Kεντρική Τράπεζα στην τελευταία συνεδρίαση της πριν τις δημοτικές εκλογές αύξησε τα επιτόκια, παρά τις αντίθετες προβλέψεις. Το Συμβούλιο της Τράπεζας αυξησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατα 500 μονάδες βάσεις το οποίο έφτασε στο 50%» σχολίαζε το ρεπορτάζ του SOZCU TV.

Ο σχολιαστής Φατίχ Πορτακάλ ανέφερε: «Να σας ταξιδέψω στο 2013. Λίγη νοσταλγία. Να δουμε πού φτάσαμε. Από πού ήμασταν και πού φτάσαμε. Δεν πρέπει να λέμε μεγάλα λόγια. Ο Ερντογάν λέει μεγάλες κουβέντες. Δείτε τι είχε γράψει ο ίδιος στις 30 Απριλίου το 2013. 'Όταν ήρθαμε στην εξουσία, δηλαδή το 2002, τα επιτόκια ήταν στο 47%. Βλέπουμε πού ήμασταν και πού φτάσαμε. Μαλιστα σήμερα τα επιτόκια έφτασαν στο 50%. Bλέπετε πού ήμασταν και που φτάσαμε!».

«Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση - Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο και αυτό δεν θα αλλάξει» δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος του Ερντογάν

Ο Μουράτ Κουρούμ δήλωσε: «Αν υπάρχει ελληνικό κράτος στα νότια της Κύπρου, υπάρχει ένα τουρκικό κράτος στο βορρά. Υπάρχει η 'ΤΔΒΚ'. Αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Η Κύπρος είναι η εθνική μας υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να δοξάζουμε την εθνική μας υπόθεση με τα ιστορικά βήματα που κάνουμε μαζί, συμπεριλαμβανομένου το ανοίγμα της Αμμοχώστου.

Υπό την ηγεσία του προέδρου μας, παρά τα άδικα και παράνομα εμπάργκο, θα κάνουμε την Κύπρο το μαργαριτάρι και 'κόρη του ματιού' της Ανατολικής Μεσογείου και θα την κάνουμε ένα εντελώς διαφορετικό πόλο έλξης».

Κατηγορούν τον Ερντογάν πως έλεγε ψέματα για τα επιτόκια: Μεγάλες υποσχέσεις του Τούρκου προέδρου

Ο Ερντογάν δήλωνε: «Όσο η ψυχή μου βρίσκεται σε αυτό το σώμα, θα λέω πως τα επιτόκια είναι η αιτία του πληθωρισμού»

Ο Ερντογάν δήλωνε τον Δεκέμβριο του 2021: «Όσο αυτή η ψυχή βρίσκεται σε αυτό το σώμα, θα επιμένω να λέω η αιτία είναι το επιτόκιο το αποτέλεσμα είναι ο πληθωρισμός».

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε: «Ο Ερντογάν είναι εκεί, εκείνη η ψυχή βρισκεται και τώρα σε εκεινο το σώμα, αλλά αυξησε τα επιτόκια για 9η φορά, κι όσο ο Ερντογάν είναι εκεί».

Φιλοκυβερνητικό CNN TURK: «O Iμάμογλου προηγείται στις δημοσκοπήσεις»

Το προβάδισμα του Ιμάμογλου προβληματίζει την κυβερνητική παράταξη

Πληροφορίες για διεύρυνση της διαφοράς υπέρ του Ιμάμογλου

Πηγή: skai.gr

