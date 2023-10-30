ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση της Κ.Ο. αύριο υπό τον Στέφανο Κασσελάκη

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη στις 6μμ στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

Στη συζήτηση έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν οι συντονιστές/συντονίστριες και οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες των Τμημάτων της Κεντρικής Επιτροπής.

Στόχος του προέδρου αποτελεί η γείωση με τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες. Έτσι, μετά την επιτυχημένη περιοδεία του Στέφανου Κασσελάκη στη Θεσσαλονίκη, το νομό Ημαθίας και τη Λάρισα, στο επίκεντρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τίθενται δύο από τα πλέον κρίσιμα θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες και απαιτούν απαντήσεις: η ακρίβεια και η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.

Ειδικότερα, στην αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα τεθεί το μείζον ζήτημα της ακρίβειας που εξανεμίζει το εισόδημα των πολιτών και γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το προσχέδιο του κυβερνητικού προϋπολογισμού, όχι μόνο δεν απαντά, αλλά επιτείνει περαιτέρω το πρόβλημα. Ως προϋπολογισμό ακρίβειας τον αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και σε αυτό το πλαίσιο σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, θα παρουσιάσει τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Επίσης, θα αναλυθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις». Ένα νομοσχέδιο, το οποίο κάτω από τον ευφημισμό του τίτλου και τον ψευδεπίγραφο μανδύα αξιοκρατίας, ουσιαστικά διαιωνίζει τον άκρατο κομματισμό και την ευνοιοκρατία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα με την αντίκρουση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, σε συνεργασία με θεσμικούς και συλλογικούς φορείς θα παρουσιάσει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης, ξεδιπλώνοντας τη δική του εναλλακτική πρόταση για την στελέχωση των Διοικήσεων του Δημοσίου. Με οδηγό τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.



