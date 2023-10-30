«Όταν συμβαίνει ένα τόσο σημαντικό γεγονός πολύ κοντά μας, στο κοντινότερό μας περιφερειακό οικοσύστημα, μας οδηγεί στο να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας σε ό,τι αφορά στην επιτήρηση, τα μέτρα φύλαξης, πιθανούς στόχους και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση και σε ό,τι αφορά τη φύλαξη συγκεκριμένων στόχων αλλά και τη συλλογή πληροφοριών, τη συνεργασία με όλες τις ξένες υπηρεσίες, την αυξημένη επιφυλακή των δικών μας πληροφοριακών δικτύων, την εντονότερη και συστηματικότερη παρουσία μας στις δομές», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου σε δηλώσεις του στο ACTION24.

«Ξεκαθαρίζω ότι οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και σε αυξημένη επαγρύπνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε πανικό ή ότι πρέπει να περάσουμε στο άκρο της ισλαμοφοβίας. Βλέπουμε, παρακολουθούμε με ανησυχία αυτά που γίνονται και αυτά που προκαλεί η σύρραξη εξαιτίας της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ και στη λωρίδα της Γάζας και όλα αυτά μας αναγκάζουν να έχουμε το νου μας. Είμαστε όσο το δυνατό σε μεγαλύτερο συναγερμό χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως πρέπει να βρισκόμαστε σε πανικό. Όλος ο κόσμος ανησυχεί και είναι δικαιολογημένο, είμαστε σε εγρήγορση, αλλά δεν χρειάζεται πανικός», πρόσθεσε ο ίδιος τοννίζοντας πως: «οποιαδήποτε διάσταση εξτρεμισμού στη χώρα βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών. Η Ελληνική Αστυνομία, όλες οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας σε συνεργασία και με την ΕΥΠ, σε συνεργασία και με τους εταίρους μας, παρακολουθούμε συνεχώς και όσο πιο εντατικά μπορούμε το ευρύτερο θέμα. Στις δομές, στις οργανώσεις, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να παρεισφρήσουν κάποια ακραία στοιχεία, με την παρουσία μας και την εμφανή αστυνόμευση. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος πανικού, δεν σημαίνει όμως πως δεν πρέπει να έχουμε το νου μας και αυτό ακριβώς κάνουμε. Προφανώς είμαστε σε εγρήγορση, ανησυχούμε, αλλά δεν έχουμε κάποια δείγματα για να πούμε πως είμαστε σε πανικό. Ό,τι εστία πήγε να ξεσπάσει κάποια στιγμή, σε κάποιες δομές που σχετιζόταν με αυτό το θέμα, το προλάβαμε και οι δυνάμεις μας εξακολουθούν να είναι εκεί».

Αναλυτικά τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανοικτό μέτωπο με όποιον αμφισβητεί τους νόμους της συντεταγμένης Πολιτείας

Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η συντεταγμένη Πολιτεία. Η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει βεντέτες, προηγούμενα και εμμονές με κανέναν. Έχει όμως ανοιχτό μέτωπο με όποιον αμφισβητεί τους νόμους, με όποιον έχει παραβατική συμπεριφορά, με όποιον θεωρεί πως μπορεί να αμφισβητήσει το καθεστώς της Δημοκρατίας μας, της ευταξίας και της συντεταγμένης Πολιτείας. Προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Αυτό έγινε και στην συγκεκριμένη περίπτωση: τέσσερα μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν για μία σειρά από σοβαρά αδικήματα που διέπραξαν στο Νέο Ηράκλειο, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία και ευρύτερων επεισοδίων που έλαβαν χώρα εκείνο το βράδυ. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Δικαιοσύνη, οι ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές είναι αυτές που σταθμίζουν και αποφασίζουν.

Για τις ποινές και την εφαρμογή τους

Πολλές φορές η συζήτηση πηγαίνει στο αν θα πρέπει να αυστηροποιηθούν ή να σκληρύνουν οι ποινές. Αν και δεν είναι θέμα του δικού μου αντικειμένου, προτού δούμε αν χρειάζεται να αυστηροποιήσουμε ποιες και πόσο τις ποινές, είναι να υπάρχει εφαρμογή των ποινών. Να δούμε την ανασταλτικότητα, το καθεστώς που υπάρχει όχι μόνο στους “μπαχαλάκηδες”, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις που συλλαμβάνουμε ανθρώπους στο πλαίσιο παραβατικής συμπεριφοράς με αθλητικό υπόβαθρο, ή πολλές φορές σε περιστατικά που έχουμε με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει μία αυξημένη παραβατικότητα στην κοινότητα των Ρομά. Πρέπει να δούμε το ζήτημα που αφορά στην αναστολή εφαρμογής των ποινών. Επεξεργάζεται τα δεδομένα ο κύριος Φλωρίδης, και πολύ σύντομα θα έχουμε στην κατεύθυνση αυτή συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχει εντοπίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από πάρα πολύ νωρίς.

Για τους ελέγχους στα γήπεδα, τους αγωνιστικούς χώρους και τους συνδέσμους

Είναι η ίδια Αστυνομία, που δέχεται την κριτική και μπορεί ο καθένας να της βάλει ό,τι βαθμό θέλει, που ελέγχει τους ίδιους φιλάθλους, στα ίδια γήπεδα, στα ελληνικά και ευρωπαϊκά παιχνίδια βλέπουμε να έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Στα ελληνικά παιχνίδια η ίδια Αστυνομία ελέγχει, τους ίδιους φιλάθλους και έχουμε πολλές φορές τα φαινόμενα που περιγράφετε. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια η ίδια Αστυνομία, ελέγχει τους ίδιους φιλάθλους και δεν πέφτει τίποτα στο γήπεδο.

Είναι ζήτημα αστυνόμευσης; Είναι ζήτημα καλύτερου ή χειρότερου ελέγχου; Δεν φέρνουμε άλλη Αστυνομία να ελέγξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η δική μας ελέγχει. Δεν έρχονται άλλοι φίλαθλοι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι ίδιοι έρχονται. Άρα είναι ζήτημα αστυνομικό; Το λέω γιατί ακούγεται πολύ μεγάλη κριτική για την επιχειρησιακή ικανότητα, τη λογική και τους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ.. Η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει μια πολύ πολύ σημαντική υπηρεσία, γιατί δυστυχώς έχει καταστεί ο έλεγχος από τις εταιρίες security πολύ δύσκολο πράγμα έξω από τα γήπεδα. Τους υποβοηθούμε, παρέχουμε μια υπηρεσία στις ΠΑΕ προς αυτή την κατεύθυνση πολύ σημαντική, κάνουμε το καθήκον μας. Αλλά, από εκεί και πέρα, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και δίκαιοι στην κρίση μας. Δεχόμαστε την οποιαδήποτε κριτική, δεν μου αρέσουν όμως οι αφορισμοί. Η κατάσταση στα ελληνική γήπεδα δεν είναι ίδια με αυτή που ήταν πριν από 2,5-3-5 χρόνια. Περνούν κροτίδες και βεγγαλικά. Περνούν από τον έλεγχο, έχουν μπει από πριν; Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι ευρύτερο.

Η δουλειά μας είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους ελέγχους προκειμένου να μην έχουμε αυτού του είδους τα ζητήματα. Πάντοτε, όταν 30.000 άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα γήπεδο, και στον καλύτερο έλεγχο του κόσμου όταν δεν υπάρχουν για τουρνικέ, όταν δεν υπάρχουν άλλου είδους τεχνολογικά μέσα για να τους ελέγξουν, πάντοτε κάτι θα ξεφύγει. Και όποιος λέει το αντίθετο απλά δεν είναι ρεαλιστής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα και δεν είναι τόσο απλοϊκές οι ερμηνείες πολλές φορές.

Έχουμε κάνει 16 συλλήψεις και συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα χθεσινά περιστατικά. Στη Θεσσαλονίκη υπενθυμίζω έχουμε κάνει εφόδους σε συνδέσμους, έχουμε σφραγίσει συνδέσμους. Υπήρχαν σύνδεσμοι, στους οποίους κάναμε ελέγχους, βρήκαμε πράγματα και τους κλείσαμε. Αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα του όλου ζητήματος, ότι οι «γιάφκες» δεν βρίσκονται στα κτίρια των συνδέσμων, αλλά έχουν μεταφερθεί αλλού πια.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο. Εντοπίζεται στα σπίτια, σε άλλα στέκια. Δεν είναι τόσο απλοϊκό στην αντιμετώπισή του. Η Αστυνομία τους έπιασε, συνεχίζει να ψάχνει, να πιάσει κι άλλους και η Δικαιοσύνη πρέπει να αξιοποιήσει το πλούσιο θεσμικό οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της για να μην ξαναδούμε ποτέ αυτούς τους ανθρώπους στα γήπεδα και να υποστούν τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.

Για το περιστατικό στα Εξάρχεια

Υπάρχει η πολύ αναλυτική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δεν είναι η εκδοχή της, αλλά τα γεγονότα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά και από μαρτυρίες ανθρώπων. Η ΕΛ.ΑΣ., μια ομάδα της ΟΠΚΕ, δέχθηκε επίθεση από αντεξουσιαστές και μπαχαλάκηδες, στους οποίους όπως φαίνεται -με βάση τα στοιχεία- συμμετείχε και το κορίτσι που τραυματίστηκε. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε καμία συμμετοχή και επαφή στον τραυματισμό της κοπέλας, αντίθετα και αστυνομικός και πολίτες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Την ώρα που προσπαθούσαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, άλλη ομάδα αντεξουσιαστών, από την απέναντι πλευρά, με πολύ μεγάλη σφοδρότητα επιτέθηκε στην ΕΛ.ΑΣ.. Είναι τα γεγονότα που δεν έχουν μέχρι στιγμής αμφισβητηθεί από κανέναν και επιβεβαιώνονται. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με την υγεία της κοπέλας και πολύ σύντομα να είναι καλά στην υγεία της.

Για τη νεανική παραβατικότητα

Η νεανική παραβατικότητα, η παραβατικότητα των ανηλίκων με οποιοδήποτε υπόβαθρο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση της πραγματικότητας. Η Αστυνομία καλείται να διαχειριστεί τον τελευταίο κρίκο, την αποφυγή των επεισοδίων, την καταστολή, τις συλλήψεις, πάνω από 1.300 ανήλικων, με μικρές ηλικίες, το τελευταίο διάστημα. Το ζήτημα δεν είναι αστυνομικό, είναι εκπαιδευτικό, κοινωνικό. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την αποτυχία της κοινωνίας, της οικογένειας, της εκπαίδευσης, όταν αυτά τα περιστατικά διαδραματίζονται στα προαύλια των σχολείων.

H έλλειψη του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημά μας, το οποίο αντανακλά σε μια σειρά από κρίσιμες υπηρεσίες. Για αυτό, από την πρώτη στιγμή, η βασική μας έγνοια, είναι να ενισχυθεί. Εδώ δεν είμαστε ούτε για να διαπιστώνουμε, ούτε για να πετάμε «λευκή πετσέτα» στα προβλήματα.

Η εμφανής αστυνόμευση βελτιώνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς, ακόμη και αν οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες, ακόμη και αν οι απαιτήσεις σε πολλά σημεία είναι τεράστιες. Από το αεροδρόμιο για παράδειγμα, όπου έφυγαν αρκετοί Δόκιμοι αστυνομικοί για να γυρίσουν στις Σχολές τους και πρέπει να ενισχύσουμε το διαβατηριακό έλεγχο για να μην έχουμε αναμονές και δεν έχουμε αναμονές.

Μέχρι την Τροχαία που έβγαιναν 17-18 άτομα και σήμερα βγήκαν 95 στο κέντρο της Αθήνας και έτσι θα γίνεται στη συνέχεια. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσει το Fly Over, μέχρι την καθημερινή ανάγκη για την αντιμετώπιση τόσων πορειών και διαδηλώσεων στην Αθήνα σε ταραγμένους καιρούς, μέχρι την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την αύξηση των περιπολιών. Παντού οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, παντού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.

Όμως το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας προφανώς με την εντονότερη και καλύτερη, εμφανή αστυνόμευση θα βελτιωθεί -η Αστυνομία έχει κάνει σπουδαία πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, και στο Μαρούσι, σε εμπορικά κέντρα και αλλού, εκεί που παρατηρείται αυτή η παραβατικότητα και μετατοπίζεται σε άλλα πεδία αθέατα- αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αστυνομικό. Είναι ζήτημα ευρύτερων παρεμβάσεων σε μια σειρά από κοινωνικούς τομείς.

Η Κυβέρνηση έχει στόχο να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών

Η Νέα Δημοκρατία έχει απέναντί της τα προβλήματα της καθημερινότητας και τις προσδοκίες των πολιτών. Είμαστε τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές, ο ελληνικός λαός αποφάσισε από ποιους θέλει να κυβερνηθεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Έχουμε μπροστά μας σκληρή δουλειά και αυτό πρέπει να κοιτάμε, πώς θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών λέγοντας την αλήθεια και αντιμετωπίζοντας συνεχώς καινούργιες και θα έλεγα πολυδιάστατες προκλήσεις που συναντάμε τριγύρω μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προτεραιότητά μας και δεν θα πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας από αυτά.

Θεωρώ ότι οι πολίτες και η κοινωνία είναι πάρα πολύ υποψιασμένοι για όλους αυτούς τους πολιτικούς κύκλους και τους κύκλους πολιτικού λόγου και υποδείγματος πολιτικής που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας όταν λαμβάνουν τις αποφάσεις τους είναι η πολιτική ουσία, είναι συγκεκριμένες προτάσεις και προτάσεις με αρχή, μέση και τέλος, που μπορούν να είναι υλοποιήσιμες. Ποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματά τους. Όχι θεωρίες, όχι τα εύκολα λόγια, όχι κινήσεις σαγήνης, αυτά τα είδαμε, τα ζήσαμε, τα πληρώσαμε. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε αφήσει όλα πίσω μας, μπορεί κάποια στιγμή να τους αποδίδουμε λίγο περισσότερο σημασία, όταν κάτι μας φαίνεται πιο καινούργιο να μας προκαλεί ξαφνικά το ενδιαφέρον, αλλά η διάρκεια και το να πιστέψεις ή να εμπνευστείς από κάτι, πιστεύω εγώ, είναι ευθέως συνδεδεμένο με το ρεαλιστικό, το υλοποιήσιμο, το ουσιαστικό μίας πρότασης, την αντίληψη που κινούμαστε, του τι συμβαίνει στον κόσμο και το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Πώς μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους και να κάνουμε τη χώρα ισχυρότερη, ασφαλέστερη και να κάνουμε την κοινωνία να κοιτά μπροστά και να προκόβει. Αυτό δεν γίνεται ούτε με λόγια, ούτε με αφορισμούς, ούτε με ευχολόγια. Γιατί αυτό αν ήταν εύκολο και απαιτούσε ευχές και αφορισμούς θα τα είχαν βρει κι άλλοι.

Πηγή: skai.gr

