Εβδομαδιαία άνοδος 0,43% και κέρδη 15,26 % από τις αρχές του 2024

Με ήπια κέρδη 0,43% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να βλέπει πλέον τα επίπεδα των 1.500 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Τα κέρδη της τάξεως του 15% που σημειώνει από τις αρχές του 2024 ο Γενικός Δείκτης Τιμών επιβεβαιώνουν το ανοδικό momentum της χρηματιστηριακής αγοράς και ο στόχος των 1.500 μονάδων είναι πολύ κοντά, σε πρώτη φάση, με επόμενο στόχο την κίνηση της αγοράς πάνω και από τα επίπεδα των 1.600 μονάδων για να επανέλθει η αγορά σε επίπεδα που ήταν πριν την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας το 2010.

Η ανοδική κίνηση των τιμών των μετοχών από τα χαμηλά ουσιαστικά του περασμένου Οκτωβρίου, σε υψηλά 13 ετών (+34%) , θέτει το ερώτημα εάν η αγορά πλέον είναι υπεριτμημένη. Την απάντηση δίνει η Citi, τονίζοντας ότι οι ελληνικές μετοχές, παρά την ισχυρή άνοδο που κατέγραψαν το 2023 συνεχίζουν να έχουν από τις φθηνότερες αποτιμήσεις τόσο στην περιοχή της Ευρώπης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις φθηνότερες σε όρους P/E. Ειδικότερα, το P/E 12μήνου τοποθετείται στο 7,1x έναντι 14x στην Ευρώπη, 21,8x στις ΗΠΑ, 19x στις ανεπτυγμένες αγορές και 12,9x στις αναδυόμενες.

Παράλληλα, και σε όρους λογιστικής αξίας P/BV η Ελλάδα εμφανίζει επίσης από τις χαμηλότερες αποτιμήσεις διεθνώς, καθώς ο δείκτης για το 2024 τοποθετείται στο μόλις 1,0x έναντι 2,1x για την Ευρώπη, 4,8x για τις ΗΠΑ, 3,3x για τις ανεπτυγμένες αγορές και 1,7x για τις αναδυόμενες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Citi, η αύξηση στα ελληνικά EPS διαμορφώνεται στο 42,2%, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα EPS σημείωσαν πτώση 4,4%, στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 2% και στις αναδυόμενες αγορές κατέγραψαν πτώση 9,6%.

Παράλληλα, στα επίπεδα του 4,9% διαμορφώνεται η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση των ελληνικών μετοχών, πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ο οποίος είναι στο 3,2% και 1,3% αντίστοιχα. Στις παγκόσμιες αγορές, τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες αγορές, τοποθετείται στο 1,9%, 1,8% και 2,7% αντίστοιχα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.490,46 μονάδες, έναντι 1.484,06 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,42%. Από τις αρχές Μαϊου σημειώνει άνοδο 2,90% και από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 15,26%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 0,64% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 15,97%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 6,65%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,52%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 24,66%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 621,598 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 124,320 εκατ. ευρώ, έναντι 203,327 εκατ. ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 646 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 102,826 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 14,938 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

