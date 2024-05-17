Παράνομα τυχερά παίγνια σε κατάστημα στην Αθήνα

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε κατάστημα, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια σε περιοχή της Αθήνας

Συνελήφθησαν -3- άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -27- υπολογιστές, -3- servers, -7- κάμερες, καταγραφικό και -345- ευρώ

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, σε περιοχή της Αθήνας, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος και μια υπάλληλος του καταστήματος, καθώς και μια παίκτρια, ενώ σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος του ιδιοκτήτη, που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για παράβαση των νομοθεσιών για τα παίγνια και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για απείθεια.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών, εντοπίστηκε το ανωτέρω κατάστημα, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-27- υπολογιστές, -3- servers με -3- μπουτόν, καταγραφικό και -7- κάμερες, -345- ευρώ, πλήθος μαρκών τύπου «καζίνο» και πλήθος εγγράφων.

Μάλιστα, ο προσωρινά υπεύθυνος και η εργαζόμενη του καταστήματος, επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διενέργεια του ελέγχου, αρνούμενοι να ανοίξουν την είσοδο στους αστυνομικούς, παρ' όλο που δήλωσαν την ιδιότητά τους.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι χώροι του καταστήματος επιτηρούνταν από κάμερες χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής και δίχως να είναι ενήμεροι οι θαμώνες.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, τα υπόλοιπα κατασχεθέντα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για φύλαξη, ενώ το χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.