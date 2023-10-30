Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Από Κασσελάκη η πρωτοβουλία για την συνάντηση με Μητσοτάκη

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης, ανέλαβε τη θεσμική πρωτοβουλία συνάντησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10πμ στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρόμοια θεσμική πρόσκληση απευθύνθηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΚΚΕ.

Την συνάντηση Μητσοτάκη - Κασσελάκη ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, ο κ.Μαρινάκης, είπε: «Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη, ενώ στις 11:00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.