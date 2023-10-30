Επίθεση Πολάκη σε Δρίτσα για τις δηλώσεις για Κασσελάκη

Επίθεση στον Θοδωρή Δρίτσα για όσα είπε νωρίτερα σήμερα στον ΣΚΑΪ αναφορικά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, εξαπέλυσε μέσω Facebook ο Παύλος Πολάκης.

Ερωτηθείς για τη θέση που έχει διατυπώσει για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο Θοδωρής Δρίτσας δήλωσε ότι ο νέος αρχηγός «δυστυχώς εξελίσσεται σε παράγοντα διχασμού και αποσταθεροποίησης» προσθέτοντας ότι με τον ίδιο προσωπικά δεν έχει τίποτα.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο κ. Κασσελάκης «είναι υποχρεωμένος να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα».

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης έγραψε:

«Όταν πας και προσκυνάς στο ΣΚΑΙ για πέντε λεπτα δημοσιοτητας για να εξυπηρετήσεις την εσωκομματική σου ομάδα ,τότε ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΘΟΔΩΡΗ!!(και εκφράζομαι ηπια)

Αυτό που φαίνεται στη δεύτερη φωτο έπρεπε να κάνεις ,όπως εγώ στις 28 του Φλεβάρη φέτος όταν ηθελαν με αφορμή τη διαγραφη μου να με βάλουν να κατηγορώ το Συριζα, τις τάσεις του και τον Τσιπρα!

(Αντζολετος λέγεται ο Δημοσιογραφος που με πήρε για να βγω στο ΣΚΑΙ της διαπλοκής)» γράφει ο Παύλος Πολάκης.

