ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτεθειμένοι και υπόλογοι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του

Στο θέμα που ανέδειξαν οι εφημερίδες "Documento" και "Εστία" για τις «επικοινωνίες στενού συγγενικού προσώπου του κ. Μητσοτάκη, αλλά και υπουργών του, με τον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Alter Ego, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη», αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι η δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που ο κ. Παύλος Μαρινάκης προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα…», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Ο εκπρόσωπος της ΝΔ ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται σήμερα στις Εφημερίδες "Documento" και "Εστία". Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν είπε κουβέντα για την "ταμπακιέρα", δηλαδή για το αν υπήρξε προσπάθεια προσέγγισης και κατευνασμού του επιχειρηματία, παρά μόνο περιορίστηκε στη διάψευση μέρους του ρεπορτάζ της "Εστίας", το οποίο ανέφερε πως τα επίμαχα SMS επιδείχθηκαν και σε καλεσμένους του επιχειρηματία. Όσον αφορά δε το ρεπορτάζ του Κώστα Βαξεβάνη και του "Documento", δεν τόλμησε να ψελλίσει κουβέντα διάψευσης».

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού υποστηρίζοντας: «Την Πέμπτη 29 Μαρτίου ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής ισχυριζόταν πως δεν συγκυβερνά "με κανένα συμφέρον". Προηγουμένως όμως (Κυριακή 24 Μαρτίου) ο ίδιος παρακαλούσε -μέσω των πιο στενών συνεργατών του και συγγενικών του προσώπων - για "σασμό" εκείνους που κατηγορούσε πως επιδίωκαν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση του. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης χρησιμοποιούσε φράσεις όπως "λάσπη και συκοφαντία" με στόχο τον πρωθυπουργό, ο οποίος "δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα". Πόσα ψέματα και πόση υποκρισία νομίζουν πως μπορεί να αντέξουν οι πολίτες; Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης βρίσκονται εκτεθειμένοι και υπόλογοι λόγω του αδιανόητου τρόπου με τον οποίο λειτουργούν ως "παραμάγαζο εξουσίας"».

Εν είδη υστερόγραφου καταλήγει: «Δεν θα μας κάνει εντύπωση, αν μέσα στον πανικό του ο κ. Μητσοτάκης αναγκαστεί να "παραιτήσει" σύντομα κι άλλους υπουργούς του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

