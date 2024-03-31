Χαρδαλιάς: Τέλος η ασυδοσία στο Πεδίον του Άρεως

Αποφασισμένος να βάλει τέλος στην ασυδοσία στο Πεδίον του 'Αρεως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από τις σχετικές φωτογραφίες, «μπαίνει τέλος σε πρακτικές που μετέτρεπαν τον μεγαλύτερο αστικό χώρο πρασίνου στην Αθήνα σε χώρο παραεμπορίου και ακαλαισθησίας».

«Αφήνοντας πίσω μας πρακτικές αδιαφάνειας του παρελθόντος, το Πεδίον του 'Αρεως επιστρέφει ως χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας για τους κατοίκους της Κυψέλης, του Γκύζη, της Βικτώριας και των Εξαρχείων και για τους επισκέπτες της περιοχής», υπογραμμίζει. Και προαναγγέλλει τη δημιουργία εορταστικών χωριών με δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, «στα πρότυπα και με την αισθητική των εορταστικών θεματικών πάρκων του εξωτερικού» -όπως επισημαίνει- αρχής γενομένης από τα Χριστούγεννα του 2024.

«Μαζί με τους συμπολίτες μας, θα εργαστούμε -από κοινού- για την επόμενη ημέρα στο Πεδίον του 'Αρεως, με όρους χρηστής διαχείρισης και με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα του πάρκου και στο περιβάλλον. Ένας χώρος, μέσα στον αστικό ιστό, που θα αποτελέσει πρότυπο βιωσιμότητας για την #πράσινη Αττική για την οποία έχουμε δεσμευτεί στους πολίτες […] Με πράξεις και όχι με λόγια! Όπως ακριβώς αρμόζει στους συμπολίτες μας!», γράφει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

